Tuyên bố mới của Thái Lan về căng thẳng biên giới với Campuchia

Thái Lan nhấn mạnh "lập trường nhất quán" của Bangkok là theo đuổi hòa bình lâu dài. Ảnh: Anadolu.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 20/12, Bộ Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh "lập trường nhất quán" của Bangkok là theo đuổi hòa bình lâu dài, đồng thời kêu gọi Campuchia thể hiện "thiện chí thực sự" trong vấn đề này.

Phát ngôn viên phó Bộ Ngoại giao Thái Lan Maratee Nalita Andamo xác nhận Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow sẽ dẫn đầu phái đoàn Thái Lan tham dự hội nghị tại Malaysia vào đầu tuần tới.

“Lập trường của Thái Lan rất rõ ràng: chúng tôi mong muốn hòa bình, không đe dọa hay xâm phạm chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào. Thái Lan luôn thể hiện thiện chí hướng tới hòa bình bền vững, và Campuchia cần chứng tỏ sự chân thành tương ứng”, bà Maratee nói.

Cùng thời điểm, quân đội Thái Lan cho rằng Campuchia vì “sử dụng vũ lực nhằm vào các mục tiêu dân sự”, trong đó có việc phóng rocket BM-21 trúng nhà dân và bệnh viện Phanom Dong Rak.

Trong khi đó, Campuchia cho biết Thái Lan đã sử dụng tiêm kích F-16 không kích lãnh thổ nước này. Theo đó, cầu O’ Jik, nằm dọc biên giới giữa hai tỉnh Siem Reap và Oddar Meanchey, đã bị máy bay Thái Lan phá hủy vào tối ngày 18/12. Sang ngày 19/12, nhiều khu vực dân sự khác, bao gồm các công trình thương mại tư nhân và một trường tiểu học tại huyện Thmor Da, tỉnh Pursat, cũng được cho là bị tấn công.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề châu Á, ông Deng Xijun, đã tới Phnom Penh để thảo luận các biện pháp hạ nhiệt và chấm dứt xung đột. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Campuchia, ông Deng đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Hun Manet cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Theo số liệu từ phía Thái Lan, các cuộc đụng độ đã khiến 21 binh sĩ và một dân thường nước này thiệt mạng. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết có 18 dân thường Campuchia thiệt mạng và 78 người khác bị thương. Thái Lan cũng thông báo thêm rằng 33 dân thường đã thiệt mạng do những “hệ lụy gián tiếp” của tình hình căng thẳng.