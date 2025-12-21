Thế giới 24h: Thái Lan tuyên bố kiểm soát cứ điểm Đồi 350, F-16 phá hỏng cầu huyết mạch ở Campuchia

Tiêm kích F-16 tập kích các vị trí ở biên giới Campuchia (ảnh: Nation Thailand)

Thái Lan xác nhận kiểm soát Đồi 350

Thiếu tướng Winthai Suvaree – người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan – hôm 20/12 – thông báo, quân đội nước này đã kiểm soát được Đồi 350, nhưng khu vực này vẫn chưa an toàn do nguy cơ bom mìn.

Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, tướng Weerayuth Raksilp, sau đó xác nhận thông tin này.

Ông Raksilp cho biết, lực lượng đặc nhiệm Suranaree đã kiểm soát Đồi 350 – cứ điểm chiến lược quan trọng gần huyện Phanom Dong Rak, tỉnh Surin (Thái Lan). Theo ông Raksilp, đây là kết quả sau những cuộc giao tranh dữ dội với lực lượng Campuchia.

Giới chức Campuchia chưa bình luận về tình hình Đồi 350.

Hôm 20/12, giới chức Campuchia cho biết, Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16 ném bom, gây hư hỏng nặng cho cầu O Chik. Đây là công trình giao thông quan trọng, kết nối huyện Chong Kal (tỉnh Oddar Meanchey) với huyện Srei Snam (tỉnh Siem Reap).

Cầu O Chik bị hư hại nghiêm trọng (ảnh: Khmer Times)

Hình ảnh do truyền thông Campuchia đăng tải cho thấy, nhiều lỗ thủng lớn xuất hiện trên mặt cầu, để lộ phần cốt thép bị đứt gãy. Các phương tiện không thể di chuyển qua cầu O Chik.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thực hiện ước mơ của 2 em nhỏ

Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ông Andrey Belousov – sẽ thực hiện ước mơ của Vasilisa và Elizaveta Rudakova (2 chị em gái ở vùng Kursk) trong khuôn khổ chương trình “Cây thông điều ước”.

Ông Andrey Belousov nhận một tấm thiệp trên cây thông noel (ảnh: RIA Novosti)

Theo RIA Novosti, Vasilisa và Elizaveta Rudakova mơ ước được tới thăm Công viên Patriot (ngoại ô phía tây Moscow) và ngắm cây thông noel ở Điện Kremlin. Tấm thiệp ghi điều ước của 2 em đã được Bộ trưởng Belousov chọn trúng.

Năm nay, Nga triển khai chương trình “Cây thông điều ước” trên toàn quốc. Trong chương trình này, các sĩ quan, quân nhân Nga và người thân của họ sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của những em nhỏ được ghi trên thiệp và treo trên cây thông noel.

Trước đó, trong khuôn khổ của chương trình “Cây thông điều ước”, Tổng thống Nga Putin đã thực hiện ước mơ của Timur, cậu bé 5 tuổi. Timur muốn trở thành thanh tra giao thông và đã được các quan chức Nga cho ngồi xe chuyên dụng, tham quan đường phố Moscow.

Ấn Độ: Đoàn tàu đâm chết 7 con voi

7 con voi chết và một con bị thương khi va chạm với một đoàn tàu chạy về hướng Delhi (thủ đô Ấn Độ). Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 20/12 tại huyện Hojai, bang Assam, trên đoạn đường không có hành lang an toàn cho voi.

Công ty Đường sắt Biên giới Đông Bắc Ấn Độ cho biết, lái tàu đã phanh gấp khi phát hiện đàn voi, nhưng chúng vẫn lao về phía đoàn tàu.

Cú va chạm mạnh khiến đầu máy và 5 toa tàu trật bánh, không có người bị thương.

“Các chuyến tàu dự kiến chạy qua tuyến đường này đã được chuyển hướng. Việc sửa chữa đang được tiến hành”, công ty đường sắt cho biết.