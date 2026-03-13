Không đóng cửa lại khi đỗ xe, một tài xế bị phạt 5 triệu đồng

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một tài xế taxi sau khi nhận được phản ánh từ mạng xã hội về hành vi vi phạm an toàn giao thông.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 11/3/2026, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một chiếc taxi Xanh SM mang biển kiểm soát 24H-022.XX đỗ xe trên tuyến đường Duyên Hà, phường Lào Cai trong tình trạng để cửa xe mở, gây mất an toàn cho người đi đường.

Hình ảnh phương tiện vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã nhanh chóng xác minh và mời tài xế lên làm việc. Tại cơ quan Công an, danh tính tài xế được xác định là ông N.V.K, điều khiển xe taxi biển kiểm soát 24H-022.XX.

Tại buổi làm việc, sau khi được cán bộ Cảnh sát giao thông cho xem lại hình ảnh vi phạm và giải thích các quy định pháp luật, tài xế K đã nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho người đi đường và không đảm bảo an toàn giao thông.

Căn cứ vào lỗi vi phạm để cửa xe mở không đảm bảo an toàn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã ra quyết định xử phạt lái xe N.V.K với mức phạt tiền là 5.000.000 đồng (điểm q, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ban hành ngày 26/12/2024). Ngoài ra lái xe N.V.K còn bị trừ 1 điểm trên giấy phép lái xe.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho các bác tài, đặc biệt là lái xe dịch vụ, cần tuyệt đối tuân thủ quy tắc an toàn. Sự giám sát của mỗi người dân, cộng đồng thông qua mạng xã hội đang trở thành cánh tay nối dài giúp lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trên địa bàn.