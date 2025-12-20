Thái Lan tuyên bố không chịu sức ép từ Mỹ, Trung để ngừng bắn với Campuchia

"Ông ấy nói rất ít, chủ yếu là tôi nói. Mỹ chỉ muốn nghe ý kiến từ Thái Lan và không muốn gây áp lực lên chúng tôi", Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 19/12 cho biết, đề cập đến cuộc điện đàm trước đó với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ông Sihasak cho hay cuộc điện đàm diễn ra suôn sẻ, trong đó Ngoại trưởng Rubio bày tỏ quan ngại về xung đột Thái Lan - Campuchia, nhưng không gây sức ép với Bangkok.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow tại Bangkok ngày 17/12. Ảnh: AFP

Trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington sau cuộc điện đàm, ông Rubio cho hay Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy các bên quay lại tuân thủ thỏa thuận. "Chúng tôi lạc quan thận trọng rằng có thể đạt được mục tiêu đó vào thứ hai hoặc thứ ba tuần sau", Ngoại trưởng Mỹ nói.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết Ngoại trưởng Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Thái Lan và Campuchia hôm 18/12, trong đó cả hai bên "đều bày tỏ mong muốn giảm leo thang căng thẳng và thực hiện lệnh ngừng bắn".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho hay Ngoại trưởng Vương Nghị trong các cuộc điện đàm đã nêu quan điểm rằng nước này luôn nhất quán ủng hộ đối thoại hòa bình và giữ lập trường công bằng, khách quan, đồng thời ủng hộ nỗ lực hòa giải của ASEAN. Trung Quốc cũng đã cử đặc phái viên về các vấn đề châu Á đến Campuchia và Thái Lan.

Bình luận về tuyên bố "Thái Lan sẵn sàng ngừng bắn" do Trung Quốc đưa ra, Ngoại trưởng Sihasak làm rõ rằng Bangkok chưa đồng ý ngừng bắn, chỉ sẵn sàng giảm căng thẳng.

Ông nhấn mạnh Thái Lan không bị Mỹ hay Trung Quốc gây áp lực, thêm rằng Campuchia phải "thể hiện sự chân thành" trước khi bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào có thể bắt đầu.

Ông cho hay Campuchia phải đáp ứng một số điều kiện như liên hệ trực tiếp với Thái Lan nếu muốn thương lượng, không thông qua bên thứ ba, đồng thời phải ngừng giao tranh ít nhất một ngày trước khi bắt đầu đàm phán.

Thái Lan cũng yêu cầu quân đội hai bên cùng tham gia thảo luận, thống nhất các điều khoản, để thỏa thuận ngừng bắn "không chỉ là lời nói suông".

Trong cuộc họp báo ngày 19/12, bà Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, cáo buộc Thái Lan đang tiến hành "chiến dịch thêu dệt" nhắm vào toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia. Bà kêu gọi quân đội Thái Lan "quay lại con đường hòa bình" bằng cách tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn đã ký và các khuôn khổ song phương.

"Quân đội Thái Lan phải thể hiện thành ý bằng các hành động có trách nhiệm và tôn trọng luật pháp quốc tế, thay vì tung ra những thông tin và luận điệu sai trái", bà Socheata nói.

Xung đột Campuchia - Thái Lan tái bùng phát từ hôm 7/12, đến nay đã kéo dài sang ngày thứ 14, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, trong đó có 21 binh sĩ cùng một dân thường Thái Lan và 18 dân thường Campuchia. Hàng trăm nghìn dân thường ở cả hai bên phải sơ tán khỏi biên giới.