Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh AP

Bản tuyên bố nêu rõ rằng:

1.Với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các bên tái khẳng định cam kết cải cách Liên hợp quốc để tổ chức này có thể ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức toàn cầu và hoàn thành sứ mệnh ban đầu là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Không có cuộc thảo luận nào về việc bãi bỏ quyền phủ quyết. Cả ba cường quốc đều chính thức ủng hộ việc mở rộng đại diện của các nước đang phát triển từ châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh trong Hội đồng Bảo an. Mỹ ủng hộ việc trao ghế thường trực cho các nước như Đức, Nhật Bản và Ấn Độ. Nga phản đối việc mở rộng Hội đồng Bảo an để bao gồm Đức và Nhật Bản, trong khi ủng hộ Ấn Độ và Brazil. Về phần mình, Trung Quốc có cách tiếp cận thận trọng đối với tư cách thành viên thường trực của Nhật Bản và Ấn Độ.

2.Ba quốc gia này có kế hoạch tăng cường sản xuất và cung cấp các sản phẩm dầu mỏ tinh chế vì lợi ích của tất cả các quốc gia. Họ đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì nguồn cung năng lượng ổn định.

Nga, Trung Quốc và Mỹ chiếm giữ những vị trí rất khác nhau trên thị trường năng lượng toàn cầu, vì vậy mỗi nước đều hiểu khái niệm "nguồn cung năng lượng ổn định" theo cách riêng của mình. Đối với Nga, điều này có nghĩa là loại bỏ các rào cản như trần giá và các lệnh trừng phạt đối với đội tàu chở dầu và các nhà máy lọc dầu của nước này. Đối với Mỹ, ưu tiên là đảm bảo mọi người đều mua dầu của Mỹ, ngay cả khi họ không muốn. Trong khi đó, Trung Quốc là một nước nhập khẩu. Mối quan tâm chính của nước này là bảo vệ các nguồn dầu mỏ của mình - tránh một cuộc chiến tranh ở Vịnh Ba Tư và các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

3.Các nhà lãnh đạo của ba nước nhấn mạnh rằng nguyên tắc đồng thuận của nhà nước và tôn trọng quyền miễn trừ của các quan chức nhà nước là vô cùng quan trọng. Họ nhất trí rằng Tòa án Hình sự Quốc tế và các thể chế tương tự khác không được lạm dụng quyền lực của mình.

Cả Nga, Trung Quốc và Mỹ đều không phải là thành viên của Quy chế Rome. Tuy nhiên, đối với các nước EU, việc ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) là nền tảng trong chính sách đối ngoại và khái niệm về một "trật tự quốc tế dựa trên luật lệ". Khi ba trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc công khai cáo buộc tòa án "lạm dụng quyền lực", điều này đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của tòa án - và do đó, thách thức chính ý tưởng về một "trật tự dựa trên luật lệ". Đây là điểm duy nhất mà các bên thực sự đồng thuận.

4.Lãnh đạo ba nước tái khẳng định rằng không thể có người thắng cuộc trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và chiến tranh hạt nhân không bao giờ được phép xảy ra. Ba nước sẽ tham gia đối thoại về việc giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân.

Các bên đã thiết lập một khuôn khổ chính trị chung- "giảm thiểu rủi ro"- nhưng tránh vấn đề thực sự giảm kho vũ khí hạt nhân của mình, lĩnh vực mà họ có những bất đồng sâu sắc. Đối với Trung Quốc, đây là một thắng lợi ngoại giao: nước này đã đồng ý với thể thức đối thoại ba bên mà không cần cam kết hạn chế việc mở rộng năng lực hạt nhân của mình. Đối với Mỹ và Nga, đây là cách để khởi động lại các kênh liên lạc bị đóng băng về ổn định chiến lược trong một thể thức ba bên mới.

Mặc dù các nhà lãnh đạo đã đề cập đến việc giải quyết các xung đột ở Ukraine và Trung Đông trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, nhưng cả hai vấn đề này đều không được đề cập rõ ràng trong văn bản cuối cùng của tuyên bố. Việc không đưa các xung đột này vào văn bản đã giúp thiết lập được sự đồng thuận trong những lĩnh vực có thể đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có quyết định nào được đưa ra sau cánh cửa đóng kín. Chúng ta sẽ biết về chúng thông qua hành động của các bên.

Hội nghị thượng đỉnh đã thành công về mặt tín hiệu chính trị: các nhà lãnh đạo của ba cường quốc lớn nhất thế giới đã ngồi lại với nhau và giảm thiểu nguy cơ leo thang xung đột không kiểm soát. Nhưng còn quá sớm để nói về một bước đột phá trong tiến trình của nhân loại hướng tới một thế giới đa cực ổn định.