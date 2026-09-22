Tổng thống Nga Putin. Ảnh RIA

"Tuyên bố của Tổng thống Nga Putin có cơ sở thuyết phục. Dữ liệu cho thấy lập trường cứng rắn của các nhà lãnh đạo các nước hàng đầu châu Âu về vấn đề Ukraine không nhận được sự ủng hộ từ người dân châu Âu. Tỷ lệ ủng hộ của Emmanuel Macron với tư cách tổng thống Pháp đã giảm xuống mức thấp 16% kể từ khi ông đắc cử, trong khi đảng Thay thế cho Đức (AfD) của Đức đạt kết quả ấn tượng trong cuộc bầu cử địa phương, giành được 43,8% số phiếu bầu", bài báo nêu rõ.

Bài báo nhận định rằng điều này cho thấy hậu quả của đường lối chống Nga cuối cùng đổ dồn lên vai người dân mà không mang lại cho họ bất kỳ lợi ích nào.

Bài báo kết luận: "Ông Putin đã nói rõ rằng các quyết định của giới lãnh đạo chính trị các nước châu Âu trái ngược với ý chí của người dân, và buộc người châu Âu phải chú ý đến việc ai là người chịu trách nhiệm cho tình cảnh khó khăn của họ".

Tuần trước, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rằng người dân châu Âu đã thể hiện rõ ràng trong các cuộc bầu cử rằng họ không muốn bất kỳ cuộc chiến nào với Nga, thế nhưng một số nhà lãnh đạo vẫn tiếp tục làm leo thang tình hình. Ông cho rằng các nguyên thủ quốc gia châu Âu đang nói về một mối đe dọa tưởng tượng từ Moscow để cứu vãn tỷ lệ ủng hộ đang giảm sút và che đậy những sai lầm trong các chính sách kinh tế và xã hội.