Tổng thống Nga Putin cáo buộc Ukraine can thiệp bầu cử

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Trong nội dung phát biểu tại Ủy ban Công nghiệp - Quân sự Nga ngày 18/9, ông Putin cũng tái khẳng định mục tiêu quốc phòng chủ chốt của Mátxcơva là dựa vào “bộ ba hạt nhân”, đồng thời cho rằng Nga cần tăng cường năng lực phòng thủ chống tên lửa.

Các hãng thông tấn Nga đưa tin, ông Putin nói Ukraine đã “từ lâu đã biến thành chế độ độc tài”, ám chỉ việc nước này không tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mới dù nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymir Zelensky đã hết.

“Giới lãnh đạo Ukraine, như các bạn biết, không vội tổ chức bầu cử, nhưng họ cũng đang cố gắng can thiệp vào công việc của chúng ta”, báo chí Nga dẫn lời Tổng thống Putin.

Ông Zelensky và các quan chức Ukraine khác nói rằng quốc gia này không thể tổ chức bầu cử chừng nào tình trạng khẩn cấp - áp dụng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, vẫn còn hiệu lực.

Người dân Nga bắt đầu đi bỏ phiếu từ ngày 18/9, trong cuộc bầu cử Quốc hội kéo dài 3 ngày. Ông Putin nói rằng cuộc bầu cử sẽ cho thấy hàng triệu người ủng hộ quân đội Nga đang chiến đấu tại Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng những cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga cho thấy đề nghị của Kiev về đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự là không thành thật.

Ông cho biết, một trong những cuộc tấn công gần đây của Ukraine đã đánh trúng ngôi nhà ở vùng Zaporizhzhia do Nga kiểm soát, khiến người đứng đầu ủy ban bầu cử địa phương thiệt mạng. Người này sau đó được truy tặng huân chương cấp nhà nước của Nga.

“Bằng cách thực hiện những hành động như vậy, họ đang làm mọi thứ để bảo đảm rằng sẽ không có hòa bình và không có đàm phán”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin cho biết Nga vẫn tiếp tục dựa vào bộ ba hạt nhân, bao gồm các vũ khí phóng từ mặt đất, trên biển và từ máy bay, nhưng nước này cũng cần cải thiện hệ thống phòng không.

Ukraine đã nhanh chóng phát triển năng lực sử dụng máy bay không người lái (drone) và tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu công nghiệp của Nga ở khoảng cách lên tới 3.000 km tính từ biên giới, gây gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và ảnh hưởng đến nhiều mặt khác trong đời sống thường nhật của người dân Nga.