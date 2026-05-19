Điện Kremlin công bố thông tin chi tiết về chuyến thăm chính thức của ông Putin tới Trung Quốc

Điện Kremlin cho biết chương trình làm việc của chuyến thăm sẽ rất dày đặc và phái đoàn Nga tham dự rất hùng hậu. Hai bên dự kiến ký khoảng 40 văn kiện, bao gồm các thỏa thuận liên chính phủ và thương mại, tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, năng lượng hạt nhân và giao lưu nhân văn.

Lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ thảo luận toàn diện về quan hệ song phương, bao gồm cả những vấn đề nhạy cảm nhất, đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực. Theo dự kiến, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dành sự chú ý đặc biệt cho hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hydrocarbon và dự án đường ống dẫn khí “Sức mạnh Siberia-2”.

Chuyến thăm ngày 19-20 tháng 5 trùng với kỷ niệm 25 năm Hiệp ước hữu nghị, láng giềng tốt và hợp tác Nga-Trung, điều mà ông Ushakov cho rằng phản ánh mối quan hệ đã đạt đến "mức độ cao chưa từng có".

Phái đoàn sẽ bao gồm các bộ trưởng cấp cao, các quan chức hàng đầu của Điện Kremlin và người đứng đầu các tập đoàn và ngân hàng nhà nước lớn của Nga, trong đó có Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình sẽ có cả các cuộc hội đàm riêng và hội đàm mở rộng tập trung vào “các vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất” trong quan hệ song phương, cũng như các diễn biến quốc tế lớn.

Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến ​​sẽ thông qua một tuyên bố riêng về việc thúc đẩy một “thế giới đa cực” và “một kiểu quan hệ quốc tế mới”.

Một phụ tá của Điện Kremlin cũng bác bỏ những đồn đoán rằng thời điểm chuyến thăm của ông Putin có liên quan đến các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Trung Quốc, khẳng định rằng "hoàn toàn không có mối liên hệ nào" và việc chuẩn bị cho chuyến thăm bắt đầu ngay sau khi ông Putin và ông Tập Cận Bình có cuộc gọi video vào tháng Hai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài hai ngày vào tuần trước, nơi ông đã thảo luận về Iran, Đài Loan, quan hệ thương mại và các vấn đề khác với ông Tập Cận Bình. Mặc dù cả hai bên đều đánh giá tích cực cuộc gặp, chuyến thăm không mang lại bước đột phá lớn nào về những bất đồng chính giữa Bắc Kinh và Washington.