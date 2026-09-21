Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ ra tay siết chặt kiểm soát Đặc nhiệm Akhmat, Chechnya vì mâu thuẫn leo thang

Theo nhà báo Kazanskyi, đang xuất hiện những động thái nhằm đưa Akhmat hoàn toàn vào cơ cấu chỉ huy của Bộ Quốc phòng Nga, qua đó làm suy giảm ảnh hưởng trước đây của chính quyền Chechnya trong lĩnh vực quân sự.

Đặc nhiệm Chechnya tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Ảnh minh họa: Tass

Ông Kazanskyi dẫn các thông tin được đăng tải trên những kênh Telegram của Nga, cho biết đang xảy ra tranh chấp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và ông Alaudinov.

Bộ Quốc phòng Nga được cho là đã tiến hành một cuộc “thanh lọc quy mô lớn” trong Akhmat, đồng thời có kế hoạch yêu cầu ban lãnh đạo đơn vị này tuân thủ những tiêu chuẩn tương tự các đơn vị khác của Nga.

Theo nhà báo Ukraine, chiến dịch gây sức ép này dường như một phần bắt nguồn từ những cáo buộc nhằm vào các thành viên Akhmat, trong đó cho rằng một số chiến binh đã tự ý thực thi pháp luật và tiến hành các vụ sát hại ngoài quy trình tư pháp đối với công dân Nga.

Cái chết của tướng Nga cũng bị đặt dấu hỏi

Ông Kazanskyi cũng đề cập những vấn đề liên quan đến Akhmat xoay quanh cái chết của tướng Nga Anton Grunis, người từng chỉ huy Lữ đoàn 4 và trước đó làm việc với các đơn vị của ông Alaudinov.

Sau khi tướng Grunis thiệt mạng, các blogger quân sự Nga lan truyền thông tin cho rằng tọa độ của vị tướng này có thể đã được chuyển cho lực lượng Ukraine.

Những diễn biến này cho thấy mối quan hệ giữa Bộ Quốc phòng Nga và Akhmat đang trở thành vấn đề được công khai thảo luận nhiều hơn, trong khi Moscow được cho là muốn đưa đơn vị Chechnya này vào cơ cấu chỉ huy thống nhất của quân đội Nga.