Mở phiên phúc thẩm vì cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin được hưởng án treo

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã ra quyết định ngày 25/9 sẽ xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại các dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

Phiên tòa được mở theo kháng cáo của các bị cáo và dự kiến diễn ra trong 2 ngày dưới sự điều hành của chủ tọa là thẩm phãn Võ Hồng Sơn.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến được tại ngoại tại. Ảnh: X.A

Hồi tháng 5, TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Sau đó, cựu Bộ trưởng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường.

Theo án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, là người có năng lực, trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực xây dựng; được giao làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm - đơn vị có vai trò quan trọng trong việc thực hiện dự án Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Quá trình thực hiện, triển khai dự án, bị cáo đã có hành vi sai phạm, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng. Ngoài ra bị cáo còn nhận hối lộ số tiền lớn, 88 tỷ đồng nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng tại tòa sơ thẩm.

Đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, tuy bị cáo không trực tiếp thực hiện hành vi gây ra hậu quả khiến dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí, nhưng đã có sai phạm trong việc phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu…, là cơ sở để các Giám đốc Ban Y tế trọng điểm là Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn và các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Cấp sơ thẩm do vậy phạt bà Tiến 6 năm tù, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn phải chịu án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp 25 năm tù.

Đối với 7 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù đến 7 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế liên đới bồi thường hơn 800 tỷ đồng là hậu quả vụ án. Trong đó, ông Thắng phải bồi thường hơn 394 tỷ; bà Tiến hơn 108 tỷ đồng (đã nộp 17 tỉ đồng), ông Tuấn hơn 223 tỷ đồng...

Hồ sơ vụ án cho thấy, các bị cáo trong vụ có 3 sai phạm chính, liên quan các dự án xây dựng bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sơ sở 2.

Đầu tiên, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 đồng phạm gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng gồm tiền thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; tiền chi cho 2 dự án trong thời gian tạm ngưng; tiền vốn hỗ trợ doanh nghiệp.

Tiếp theo, quá trình thực hiện 2 dự án, bà Tiến cùng cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, còn “hỗ trợ” một số doanh nghiệp được trúng thầu.

Qua đây, Nguyễn Chiến Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu. Vì vậy, phía điều tra cáo buộc ông Thắng nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng; không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (quân đội sẽ điều tra, xử lý).

Sau khi ông Thắng nghỉ hưu, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn lên làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Vị này bị điều tra xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng; không tính 4,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng (quân đội sẽ điều tra, xử lý).

Sai phạm thứ 3 trong vụ án, theo viện kiểm sát là bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng, đã nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng với lời hứa can thiệp, giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án. Điều tra cáo buộc ông Thiêm đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền này.

Mức án sơ thẩm của các bị cáo: Tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ: 1. Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế: 13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt 30 năm tù. 2. Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế Bộ Y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý dự án y tế trọng điểm: 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt 25 năm tù. Tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí: 1. Nguyễn Thị Kim Tiến, Cựu Bộ trưởng Y tế: 6 năm tù 2. Nguyễn Kim Trung, Cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm: 3 năm tù 3. Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng kỹ thuật dự toán Ban quản lý dự án y tế trọng điểm: 7 năm tù 4. Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng SHT: 3 năm 6 tháng tù 5. Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó vụ trưởng trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế: 3 năm tù 6. Lê Văn Cư, cựu Phó viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng: 3 năm tù 7. Hoàng Xuân Hiệp, cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện kinh tế xây dựng: 3 năm tù Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 1. Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng: 10 năm tù