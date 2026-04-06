Việc Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga đã trở thành một “món quà” có giá trị đối với Moscow. Điều này cho thấy các biện pháp trừng phạt chống Nga không có hiệu quả, tạp chí The Spectator nhận định.

“Washington đã cho thấy các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga có thể được nới lỏng khi giá năng lượng trở nên quá nhạy cảm về mặt chính trị.

Đây là thông tin rất có giá trị đối với chính sách ngoại giao ứng phó với các trừng phạt (của phương Tây) của Moscow, đồng thời âm thầm làm suy giảm niềm tin vào chính hệ thống trừng phạt áp đặt lên Nga. Sự xói mòn này ngày càng gia tăng theo thời gian và mang lại cho ông Vladimir Putin nhiều lợi ích hơn cả doanh thu từ bất kỳ tàu chở dầu nào hiện đang đi qua Ấn Độ Dương”, bài báo viết.

Moscow nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga sẽ vượt qua sức ép trừng phạt mà phương Tây áp đặt trong những năm gần đây và liên tục gia tăng. Các quan chức Nga cho rằng những nước “không thân thiện” thiếu dũng khí để thừa nhận sự thất bại của chính sách này. Ngay tại phương Tây cũng nhiều lần xuất hiện quan điểm cho rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương là không hiệu quả.