"Khi nào tôi cho nổ tung cả quốc gia này đây?": Ông Trump cảnh báo ớn lạnh tới Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News về cách tiếp cận của ông đối với cuộc chiến đang diễn ra, Trump cho biết: "Câu hỏi của tôi là, nếu và khi nào tôi cho nổ tung cả quốc gia này đây? Tốt hơn hết là họ nên cư xử cho đúng mực!".

Đưa ra các lựa chọn trước mắt, Tổng thống Mỹ cho biết ông có thể tiêu hủy đất nước này, để mặc nó sụp đổ về mặt kinh tế, hoặc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, đồng thời dự đoán rằng "những điều rất lớn lao sẽ xảy ra trong một tương lai không xa".

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh có các thông tin cho rằng Mỹ và các đồng minh khu vực đang chuẩn bị nối lại các chiến dịch chống lại Iran.

Đáp lại những thông tin này, Bộ Tư lệnh Trung tâm của Iran tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng sẽ vấp phải sự trả đũa "không có bất kỳ hạn chế hay kiêng nể nào".

Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết đất nước cần phải theo đuổi cả hành động quân sự lẫn đàm phán vào thời điểm thích hợp.

"Chúng tôi tin rằng sự đối lập giữa chiến tranh và đàm phán là không thực tế, mà chúng ta vừa phải chiến đấu vừa phải đàm phán. Chúng ta phải chiến đấu một cách khôn ngoan, quyết đoán và đàm phán với tư thế có thẩm quyền, có lý trí vào đúng thời điểm", ông Ghalibaf phát biểu trước Quốc hội Iran.

Ông mô tả lập trường ngoại giao của Iran là "hoàn toàn rõ ràng, hợp lý và không thể thương lượng", đồng thời cho biết các điều kiện của Tehran đã được chuyển tới bên kia thông qua các bên trung gian.

"Kẻ thù thừa hiểu rằng con đường lừa dối và áp đặt đơn phương đã bị đóng lại", ông Ghalibaf nói.

Vào thứ Bảy, Iran đã chuyển 7 điều kiện cho một lệnh ngừng bắn tới Mỹ thông qua các nhà trung gian Qatar, đồng thời cảnh báo rằng họ sẽ phong tỏa Eo biển Hormuz và theo đuổi một "cuộc chiến quyết định" nếu Washington bác bỏ các yêu sách của họ.

Đài Al Jazeera đưa tin Mohsen Rezaei – thư ký hội đồng an ninh quốc gia tối cao của Iran – cho biết Tehran đang chờ phản ứng từ ông Trump.

Trước tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bắt đầu từ thứ Hai, Tổng thống Trump đã ra hiệu cởi mở với ngoại giao, nói rằng ông "có thể sẽ cởi mở" với các cuộc đàm phán với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.