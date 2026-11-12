Trung Quốc yêu cầu Mỹ 'ngừng bịa đặt' về vụ Jensen Huang

"Chúng tôi đã nêu rõ lập trường về những cáo buộc cho là Trung Quốc tiến hành hoạt động gián điệp. Tiến bộ công nghệ của Trung Quốc được thúc đẩy bởi đổi mới sáng tạo độc lập và hợp tác cởi mở. Mỹ nên chấm dứt bịa đặt những câu chuyện về 'gián điệp' để lấy cớ áp lệnh phong tỏa công nghệ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay.

Theo bà Mao, Trung Quốc và Mỹ vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ về các hoạt động tương tác giữa lãnh đạo hai nước.

"Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để triển khai đầy đủ những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, thúc đẩy xây dựng quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược, trên cơ sở tôn trọng, công bằng và có đi có lại", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hồi năm 2023. Ảnh: AFP

Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh quyết liệt nhằm giành vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI. Các sản phẩm của Nvidia đã trở thành một trong những điểm gây tranh cãi lớn giữa hai nước.

Đại học Công nghiệp Tây Bắc (NPU), ngôi trường được đánh giá có quan hệ mật thiết với các cơ quan quốc phòng Trung Quốc, gần đây được cho là đã mua 2 chip H200 của Nvidia từ Công ty Công nghệ mạng Thiểm Tây Bosuan với giá 874.700 nhân dân tệ (131.200 USD), thay vì mua trực tiếp từ Nvidia.

Chip H200 nằm trong danh sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, trong đó cấm vận chuyển trực tiếp sang Trung Quốc và phải chịu một số quy định đối với hoạt động bán lại trên toàn cầu.

Khi được hỏi về thông tin này, bà Mao nói "không nắm rõ về sự việc", nhưng khẳng định lập trường của Trung Quốc đối với hoạt động xuất khẩu chip của Mỹ vẫn nhất quán. "Chúng tôi kiên quyết phản đối Mỹ mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia, lập ra đủ loại danh sách mang tính phân biệt đối xử và vô cớ chèn ép các tổ chức Trung Quốc", bà cho hay.

Nvidia tuần qua trở thành tâm điểm chú ý sau khi truyền thông Mỹ đưa tin CEO Jensen Huang có quan hệ tình cảm với doanh nhân Alice Huang, lãnh đạo công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore và bị nghi là điệp viên Trung Quốc. Jensen Huang thừa nhận ngoại tình nhưng không đề cập tên người phụ nữ.

Jensen Huang (áo đen) đi cùng Alice Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc năm 2025. Ảnh: Sunday Times

Truyền thông Mỹ cho biết giới chức tình báo nước này đánh giá Alice Huang có thể đã được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) tuyển mộ. Bà bị nghi hỗ trợ thu thập thông tin về CEO Nvidia và hỗ trợ chuyển chip AI tiên tiến của tập đoàn sang Trung Quốc.

Nvidia đã thuê cựu công tố viên danh tiếng cùng hãng luật hàng đầu Phố Wall để điều tra những diễn biến quanh vụ ngoại tình của Jensen Huang. Nvidia cho rằng "chưa có cơ sở" để kết luận an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật tập đoàn bị xâm phạm trong bê bối ngoại tình của Jensen Huang.

Tổng thống Donald Trump cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang điều tra sự việc. Ông nói Huang "hoàn toàn không biết người phụ nữ nói trên là gián điệp" và bày tỏ tin tưởng doanh nhân này.

Chính phủ Trung Quốc ngày 9/11 bác bỏ cáo buộc Alice Huang là điệp viên, gọi đây là "suy đoán vô căn cứ và hành động bôi nhọ Bắc Kinh".