Cuộc hôn nhân làm bệ phóng cho sự nghiệp kinh doanh của Alice Huang

Alice Huang, khoảng 42 tuổi, được cho là sinh ra tại một vùng nông thôn thuộc tỉnh Hồ Nam, từng làm phóng viên cho đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Bà chuyển đến Hong Kong vào giữa những năm 2000, theo học chương trình thạc sĩ ngành nghiên cứu truyền thông tại Đại học Baptist Hong Kong, sau đó làm việc tại HSBC và Citic Securities.

Bà bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ năm 2015, khi được tuyển vào công ty Quản lý Đầu tư Hợp Tích Thượng Hải do doanh nhân Khang Vĩ (Kang Wei) sáng lập.

Khang Vĩ, 51 tuổi, tốt nghiệp Đại học Giao thông Thượng Hải, từng được đánh giá là gương mặt tuổi trẻ tài cao trong lĩnh vực tài chính. Ông thành lập Hợp Tích năm 2010, trở thành một trong những doanh nhân trẻ nhất tại Trung Quốc từng điều hành một công ty quản lý quỹ.

Thời điểm Alice Huang và Khang Vĩ quen nhau vẫn chưa được làm rõ, nhưng hồ sơ doanh nghiệp cho thấy bà lập tức được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao ngay sau khi vào công ty.

Khang Vĩ (thứ 4 từ phải sang) và Alice Huang (thứ ba từ phải sang) tại Tập đoàn Đổi mới sáng tạo Ôtô Trung Quốc (CATARC) trong hình ảnh được HK01 thu thập ngày 10/11. Ảnh: HK01

Cơ cấu cổ đông Hợp Tích khi đó được điều chỉnh để Khang Vĩ nắm 48,75% cổ phần, còn phần vốn 25% thuộc về Alice Huang. Số cổ phần này được cho là do Khang Vĩ chuyển nhượng và đứng tên thông qua một công ty tư vấn đầu tư tại Thượng Hải.

Từ quan hệ sếp với nhân viên, Khang Vĩ và Alice Huang đã kết hôn và cùng điều hành công ty. Những nguồn tin quen biết với hai người mô tả họ là "một cặp đôi quyền lực mới nổi trong giới tài chính Trung Quốc", vừa là đối tác kinh doanh vừa là vợ chồng.

Alice Huang khi đó sử dụng tên tiếng Trung là Huang Le (Hoàng Lạc), được đánh giá là một người quảng giao, hoạt ngôn và "có tiền đồ xán lạn", trong khi Khang Vĩ thích sống kín tiếng hơn nhiều.

Vài năm sau, Khang Vĩ bắt đầu vướng rắc rối pháp lý. Ông bị Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) xử phạt vào năm 2018 và 2025, với tổng số tiền 2,9 triệu nhân dân tệ (434.600 USD), do sử dụng nhiều pháp nhân đầu tư để giành quyền kiểm soát các công ty mà không công bố thông tin theo quy định.

Theo tạp chí kinh tế Tài Tân của Trung Quốc, hồi đầu năm nay, ông bị cảnh sát Thượng Hải áp dụng "biện pháp tố tụng", thuật ngữ để chỉ biện pháp tạm giam phục vụ điều tra, trong khuôn khổ cuộc điều tra nghi vấn thao túng thị trường chứng khoán.

Alice Huang vẫn duy trì quan hệ với Khang Vĩ trong suốt giai đoạn sóng gió. Dù văn phòng tại Thượng Hải của Hợp Tích cho hay bà đã nghỉ việc từ năm 2017, một nhà đầu tư từng nhận đề xuất kinh doanh vào năm ngoái cho biết bà vẫn sử dụng danh thiếp của công ty.

Thời điểm Alice Huang chuyển đến Singapore và tham gia lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng là lúc bà bắt đầu thay tên đổi họ. Bà thường viết họ theo phiên âm tiếng Quảng Đông là Wong, thay cho Huang theo phiên âm Quan thoại. Financial Times nhận định đây là cách thay đổi phổ biến để "che giấu xuất thân" từ đại lục.

Khang Vĩ, 51 tuổi, nhà sáng lập kiêm lãnh đạo công ty Quản lý Đầu tư Hợp Tích Thượng Hải. Ảnh: HK01

Năm 2023, Alice Huang cùng các đối tác mua lại Megaspeed, công ty con tại Singapore của một doanh nghiệp trò chơi điện tử Trung Quốc, rồi chuyển hướng hoạt động sang xây dựng trung tâm dữ liệu AI. Bà tham gia ban điều hành Megaspeed với vai trò lãnh đạo cấp cao. Công ty sử dụng chip Nvidia để cung cấp năng lực tính toán cho khách hàng.

Tài sản của Megaspeed tăng từ 33 triệu USD năm 2023 lên 3 tỷ USD vào năm 2024. Quy mô tăng trưởng nhanh chóng khiến các quan chức Bộ Thương mại Mỹ nghi ngờ công ty có thể đưa chip Nvidia sang các doanh nghiệp Trung Quốc, vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu. Megaspeed cũng từng được Nvidia công nhận là đối tác đám mây chính thức.

Trong thời gian này, Alice Huang vẫn tiếp tục hợp tác kinh doanh với Khang Vĩ, xây dựng hình ảnh mới là những doanh nhân đang nổi trong lĩnh vực AI. Hai người thường gặp gỡ nhà đầu tư và đối tác tại một câu lạc bộ tư nhân trong khách sạn Radisson ở trung tâm Thượng Hải. Các nguồn tin mô tả rằng hai người rất kín tiếng về quan hệ tình cảm khi bàn chuyện làm ăn.

Trong một buổi gọi vốn vào đầu năm 2025 cho dự án trung tâm dữ liệu trị giá hàng trăm triệu USD tại Đông Nam Á, Alice Huang và Khang Vĩ xuất hiện cùng nhau nhưng chỉ giới thiệu là "đối tác kinh doanh". Hai người nhấn mạnh với các nhà đầu tư về khả năng bảo đảm nguồn cung bộ xử lý đồ họa (GPU) Nvidia và quảng bá Alibaba, tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc, là khách hàng của dự án.

Một đồng nghiệp cũ nhận xét Alice Huang có khả năng xây dựng mạng lưới quan hệ đáng nể và luôn tìm ra cách để biến các mối quan hệ thành cơ hội kinh doanh. Bà luôn xuất hiện trong các buổi tiếp khách với vẻ ngoài chỉn chu, lịch thiệp và những trang phục "rất tươm tất", một nhà đầu tư từng gặp cặp đôi tại câu lạc bộ nhận xét.

Alice Huang không xuất hiện trước công chúng kể từ khi giới chức Singapore thông báo điều tra Megaspeed vào tháng 10/2025. Những người quen biết cho rằng bà có thể đã trở về Trung Quốc.

Truyền thông Mỹ gần đây dẫn một bản ghi nhớ mật do Ngoại trưởng Marco Rubio chỉ đạo soạn thảo xác định Alice Huang là nhân tình của Jensen Huang, CEO Nvidia, đồng thời cho rằng bà có thể đã được tình báo Trung Quốc tuyển mộ.

Theo tạp chí Information, Khang Vĩ có thể là người đã giới thiệu Alice Huang với Jensen Huang, khi CEO Nvidia tham gia một số thương vụ mua lại công ty trò chơi điện tử Trung Quốc khoảng một thập niên trước.

Alice Huang đến nay chưa bình luận về thông tin. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/11 bác bỏ cáo buộc bà là điệp viên, gọi đây là suy đoán vô căn cứ và hành động bôi nhọ Bắc Kinh.