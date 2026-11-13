Nga ra đòn với các nước trong danh sách "các quốc gia không thân thiện" của Nga

Rất nhiều quốc gia thành viên châu Âu nằm trong danh sách các quốc gia không thân thiện của Nga. Ảnh Getty

Việc Nga chỉ định các "quốc gia không thân thiện" đã mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra ngoài chính sách kinh tế đối ngoại, sang các tòa án trong nước, luật gia đình, quyền sở hữu và nghĩa vụ tài chính, với hàng loạt sắc lệnh và phán quyết mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến cả các cá nhân.

Danh sách các quốc gia mà Moscow coi là không thân thiện đã được chính thức hóa như một hình thức trả đũa trong một sắc lệnh của chính phủ vào tháng 3/2022, vài tuần sau khi cuộc chiến Ukraine.

Danh sách này bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Ukraine, Úc, New Zealand và các quốc gia thành viên EU.

Mùa thu năm nay, chính phủ Nga đã gần như tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với rượu mạnh từ các nước không thân thiện, nâng mức thuế từ 20% lên 35%, chủ yếu ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc đặt tài sản của các công ty nước ngoài tại Nga dưới sự quản lý tạm thời có liên quan trực tiếp đến việc quốc gia sở tại của các công ty đó nằm trong danh sách.

Biện pháp này đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại Nga của Nestlé, Auchan, FM Logistic, Leroy Merlin, Metro Cash & Carry, Tarkett, Japan Tobacco International (JTI) và nhiều công ty khác.

Tòa án Tối cao Nga đã viện dẫn việc liệt kê các quốc gia không thân thiện vào danh sách này trong một vụ tranh chấp quyền nuôi con, phán quyết rằng việc đưa đứa trẻ trở lại Pháp có thể đi ngược lại lợi ích của đứa trẻ một phần vì Pháp nằm trong danh sách đó.

Vào tháng 3/2025, công dân Nga Alexei Ermakov đã đưa con gái mình đi nghỉ hai tuần ở Thổ Nhĩ Kỳ và Slovakia với sự đồng ý của mẹ cô bé, công dân Ukraine Anna Tishkova, sau đó đưa đứa trẻ trở về Nga vào tháng 4.

Sau đó, ông đã thu xếp quốc tịch Nga cho cô gái. Mặc dù có các thỏa thuận quốc tế về việc đưa trẻ em trở về quốc gia cư trú thường xuyên, tòa án đã từ chối ra lệnh đưa cô trở lại Pháp.

Tài sản và phương tiện đang bị đe dọa

Một dự luật được ủng hộ tại Duma Quốc gia sẽ cho phép đăng ký xe bị đánh cắp hoặc xuất khẩu trái phép từ các nước không thân thiện tại Nga.

Những người ủng hộ cho rằng dự luật này giải quyết những lỗ hổng pháp lý do sự đổ vỡ trong hợp tác với các nước phương Tây gây ra; những người phản đối thì cho rằng nó sẽ làm suy yếu các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu cho chủ sở hữu ở các quốc gia đó.

Trong một vụ việc khác, Tòa án Tối cao đã ra lệnh cho Bộ Nội vụ đăng ký một chiếc xe bị đánh dấu trong cơ sở dữ liệu quốc tế theo yêu cầu của Canada, phán quyết rằng việc liệt kê trong sổ đăng ký xe bị đánh cắp quốc tế tự nó không đủ căn cứ để từ chối đăng ký tại Nga.

Mùa thu năm nay, ông Putin đã ký một sắc lệnh theo đó những cá nhân không thể chứng minh quốc tịch Nga hoặc một quốc gia thân thiện, hoặc không xuất trình được giấy phép cư trú, sẽ tự động bị coi là người đến từ các quốc gia không thân thiện.