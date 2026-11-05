Bắc Kinh hé lộ về cuộc họp ba bên chưa từng có tiền lệ của lãnh đạo Nga - Mỹ - Trung

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RBC Ukraine)

Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều đã công khai bày tỏ mong muốn có một cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra vào ngày 18 và 19/11.

Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh ngày 4/11, hai tuần trước khi hội nghị khai mạc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning đã đưa ra những bình luận cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp như vậy.

“Trung Quốc đang duy trì liên lạc với các bên liên quan về khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mỹ”, bà Mao nói.

Hội nghị thượng đỉnh ba bên sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm thoát khỏi tình trạng bị cô lập sau xung đột Ukraine, đồng thời tạo điều kiện để ông Tập Cận Bình đóng vai trò trung gian, kết nối ông Trump và ông Putin.

Ông Tập và ông Trump đã gặp nhau hai lần trong năm nay, gần đây nhất là chuyến thăm Nhà Trắng của nhà lãnh đạo Trung Quốc vào tháng 9. Hai lãnh đạo dự kiến ​​sẽ gặp lại nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami vào tháng 12.

Lần gần nhất ông Trump gặp trực tiếp ông Putin là tại Alaska vào tháng 8/2025.

Ông Tập và ông Putin đã gặp nhau nhiều lần, gần đây nhất là vào tháng 5, khi nhà lãnh đạo Nga có chuyến thăm tới Bắc Kinh.

Một hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ là sự kiện chưa từng có tiền lệ trong thời hiện đại.

Sự kiện gần tương đồng nhất có lẽ là Hội nghị Yalta năm 1945, khi nhà lãnh đạo Liên Xô Josef Stalin, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill gặp nhau để thảo luận về việc tái tổ chức châu Âu trong bối cảnh Đức Quốc xã sắp thất bại vào cuối Thế chiến 2.

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng một hội nghị thượng đỉnh ba bên có thể trở thành diễn đàn để tái phân chia phạm vi ảnh hưởng.

"Chúng tôi thực sự không muốn sự kiện này biến thành một kiểu Yalta 2, 3 hay 4", ông nói.

”Nga là bên mong muốn cuộc gặp này hơn bất kỳ ai khác", ông Zelensky nhận định, đồng thời cảnh báo về việc trao cho Mátxcơva “thêm một lợi thế ngoại giao quan trọng".