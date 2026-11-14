Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay đã suy yếu mạnh. Hôm nay (14/11), trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, sau đó trời nắng, nền nhiệt tăng mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm nay trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Miền Bắc hửng nắng đẹp sau đợt rét đầu tiên.

Chất lượng không khí miền Bắc hôm nay ở ngưỡng tốt và trung bình. Điều kiện thời tiết ấm áp kết hợp với chất lượng không khí ở mức trung bình được nhận định rất phù hợp với các hoạt động vui chơi, giải trí cuối tuần ngoài trời.

Dự báo từ ngày 15-17/11, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất trên 30 độ. Sau đó khoảng 18/11, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hoà hôm nay trời nắng sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo khoảng ngày 18-19/11, khu vực miền Trung có khả năng đón mưa lớn trở lại, do ảnh hưởng của hình thái gây mưa điển hình là không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió và nhiễu động gió Đông trên cao.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ, riêng đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ từ ngày 15-18/11 trời nắng đẹp, ít mưa. Khoảng 19-20/11, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to.