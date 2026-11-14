Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang lĩnh 3 năm tù

Chiều 13/11, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm 3 năm tù với bị cáo Lê Đức Giang- cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Giang bị xác định phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Ông Lê Đức Giang- cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: X.A

Cùng tội danh, Phạm Văn Hoành- cựu PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, bị tuyên 30 tháng tù; Nguyễn Thế Hùng- cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản và Môi trường Thanh Hóa, án 26 tháng tù treo; Nguyễn Văn Tâm- cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp Xây dựng và Khoa học Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, 24 tháng tù treo.

Bị cáo Nguyễn Xuân Tùng- Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát, bị phạt mức án 8 năm tù về 2 tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ mức án treo đến 6 năm tù.

Theo cáo trạng, quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, do nể nang và vụ lợi, Lê Đức Giang và nhiều bị cáo khác đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỉ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: X.A

Tài liệu điều tra thể hiện, Lê Đức Giang được phân công nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ).

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, Lê Đức Giang đã ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp trái với các quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản.

Hành vi của bị cáo Giang đã gây thất thoát cho nhà nước 46.051,44 m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88m3 cát ở thể nở rời, với tổng trị giá là hơn 5,1 tỉ đồng.

Ông Giang cũng được chủ Công ty Thiên An Phát là Lê Xuân Tùng tặng 180 triệu đồng mỗi dịp lễ, Tết và hiện đã nộp lại.