Tháo dỡ loạt nhà mặt đường gần Hồ Tây để làm ga ngầm Metro

Ga C6 (ga Bách Thảo) là một trong những hạng mục ngầm quan trọng của tuyến đường sắt đô thị số 2, tọa lạc gần nút giao Thụy Khuê - Hoàng Hoa Thám và Công viên Bách Thảo. Nhằm phục vụ công tác thi công nhà ga này, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dọc tuyến phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ) hiện đang được khẩn trương triển khai.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Hồ cho biết, dự án xây dựng ga ngầm C6 có tổng diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng là 5.954 m2.Tổng số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất nằm trong dự án là 47 trường hợp (37 hộ gia đình, cá nhân; 7 tổ chức; 3 hộ dân khu tập thể P16A).

Đến nay, có 37 trường hợp (6 tổ chức, 31 hộ gia đình) đã ký biên bản bàn giao mặt bằng. Còn lại 4 trường hợp chưa bàn giao, 5 trường hợp chưa phê duyệt phương án (2 trường hợp nhà biệt thự P19, 3 trường hợp thuộc khu tập thể P16A). Phường Tây Hồ dự kiến hoàn thành việc phê duyệt trước ngày 31/5. Còn 1 trường hợp là trạm biến áp chưa được di chuyển.

Theo dự kiến, trong quý II năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Hồ sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án ga ngầm C6.

Ghi nhận chiều 24/5 tại khu vực này, nhiều hộ dân đã di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng ga ngầm C6 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo).

Công tác phá dỡ những công trình đã bàn giao mặt bằng trong phạm vi dự án đang được đơn vị thi công triển khai.

Các cửa hàng kinh doanh, buôn bán đã thông báo di chuyển tới địa điểm mới.

Nhiều hộ gia đình dù đã gắn bó hàng chục năm với mảnh đất ven Hồ Tây cũng sẵn sàng dọn đến nơi ở mới tại khu đô thị Nam Trung Yên, nhường lại mặt bằng vì lợi ích giao thông chung của Thủ đô.

Việc người dân hối hả tháo dỡ, trả lại "mặt bằng sạch" chính là yếu tố then chốt giúp ga ngầm C6 sớm có không gian để bắt đầu khoan đào thi công.

Tuyến metro số 2 dài 10,9 km, gồm 1,94 km đi trên cao và 8,9 km đi ngầm, có 10 ga (2 ga trên cao và 8 ga ngầm).Tuyến chạy qua các tuyến phố Hàng Giấy, Đồng Xuân, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào... Các ga chính gồm C1 - Xuân Đỉnh, C2 - Ngoại Giao đoàn, C3 - Tây Hồ Tây, C4 - Bưởi, C5 - Quần Ngựa, C6 - Bách Thảo, C7 - Hồ Tây, C8 - Hàng Đậu, C9 - Hoàn Kiếm và C10 - Trần Hưng Đạo.