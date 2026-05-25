Miền Bắc và Trung nắng nóng 40 độ C

Nhiều địa phương ở miền Bắc và Trung hôm qua nhiệt độ lên cao nhất từ đầu hè, hàng loạt điểm đo tiến sát ngưỡng 40 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết nóng nhất là Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40 độ C, Láng (Hà Nội) 39,7 độ.

Loạt trạm quan trắc ở miền Trung như Tĩnh Gia (Thanh Hóa); Hương Khê (Hà Tĩnh); Vinh, Tây Hiếu và Con Cuông (Nghệ An); Đồng Hới và Ba Đồn (Quảng Trị) vượt 39 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý mức nhiệt trên là trong lều khí tượng, cách mặt đất 2 m, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ C, thậm chí lớn hơn tại các khu vực có nhiều bêtông, mặt đường nhựa hoặc ít cây xanh.

Người Hà Nội tham gia giao thông trong điều kiện nắng nóng. Ảnh: Ngọc Thành

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo hôm nay nền nhiệt tăng khoảng 0,5-1 độ C so với hôm qua. Tâm nóng là các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 40-45%.

Tại miền Bắc và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm thấp nhất 45-50%.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày mai 30-42 độ, đến thứ ba tăng lên 30-43 độ, sau đó giảm dần nhưng phải đến cuối tuần mới xuống mức 25-32 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) hai ngày đầu tuần nhiệt độ lên mức 19-27 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp độ ẩm thấp, nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện lớn. Thời tiết khô nóng cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương. Ngành khí tượng cảnh báo người dân đề phòng tình trạng mất nước, kiệt sức và các vấn đề sức khỏe liên quan đến sốc nhiệt khi hoạt động lâu ngoài trời.