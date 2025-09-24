Trung Quốc: Diễn biến mới ở 3 khu vực khi siêu bão Ragasa quét qua

Người dân dọn bùn đất trên đường ở Hoa Liên, Đài Loan (ảnh: CNA)

Đài Loan (Trung Quốc)

Chính quyền đảo Đài Loan (Trung Quốc) hôm 24/9 ghi nhận số người thiệt mạng tăng lên 17 sau vụ hồ chắn nước tự nhiên vỡ bờ ở huyện Hoa Liên.

“17 người khác vẫn mất tích sau vụ việc. Chúng tôi đang gấp rút cứu hộ”, Liu Shyh-fang, quan chức Cơ quan Nội vụ Đài Loan – cho biết.

Trước đó, số người mất tích trong vụ hồ chắn nước vỡ bờ ở Hoa Liên là 152.

Theo CNA, huyện Hoa Liên là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Đài Loan khi bão Ragasa quét qua. Hồ chắn nước vỡ bờ khiến nước lũ (kèm theo bùn, phù sa) ngập đến tầng 1 nhiều ngôi nhà. Hàng trăm người bị mắc kẹt trước khi lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận.

Ở Hoa Liên, hàng nghìn người đã được sơ tán, trong khi một số người (sống ở các khu vực ít có nguy cơ hơn) tranh thủ dọn dẹp bùn đất khỏi nhà và trên đường phố.

Ước tính, vụ hồ chắn nước vỡ bờ đã giải phóng khoảng 60 triệu tấn nước, đủ để lấp đầy hơn 36.000 bể bơi tiêu chuẩn Olympic.

Gió bão quật đổ một cây lớn trong sân chơi trẻ em ở Hong Kong (ảnh: Reuters)

Hong Kong

Ở Hong Kong, vào lúc 15h chiều 24/9, khi siêu bão di chuyển ra xa, chính quyền đặc khu đã hạ cấp cảnh báo bão từ cấp 8 xuống cấp 3. Điều này có nghĩa là sức gió do bão gây ra ở Hong Kong chỉ còn khoảng 41 km/h – 62 km/h.

Tuy nhiên, cơ quan dự báo thời tiết Hong Kong vẫn cảnh báo người dân không nên chủ quan, vì sau bão sẽ là những cơn mưa lớn.

“Lượng mưa sẽ rất lớn. Biển động mạnh kèm theo những con sóng lớn. Người dân được khuyến cáo cảnh giác, tránh xa bờ biển và không tham gia các môn thể thao dưới nước”, cơ quan dự báo thời tiết Hong Kong cho biết, lưu ý rằng “gió vẫn còn mạnh” và “chưa an toàn” để các tàu thuyền nhỏ rời khỏi nơi trú ẩn.

Trong thời gian bão Ragasa đổ bộ, chính quyền Hong Kong đã bố trí cho 860 người trú ẩn tại 50 địa điểm. Các bệnh viện công cũng ghi nhận 90 người phải nhập viện do thương tích.

Theo SCMP, các tuyến tàu điện ngầm ở Hong Kong đang dần được khôi phục, trong khi dịch vụ xe bus vẫn tạm dừng.

Bão Ragasa đổ bộ thành phố Dương Giang (ảnh: CNA)

Quảng Đông

Theo Reuters, sau khi di chuyển cách Hong Kong khoảng 100km, siêu bão Ragasa bắt đầu đổ bộ bờ biển phía nam Trung Quốc. Các thành phố Quảng Châu, Thâm Quyến, Phật Sơn, Đông Quan và Dương Giang (đều thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) nằm trên đường đi của cơn bão và là nơi sinh sống của hơn 50 triệu người.

Ở Quảng Đông, hơn 2 triệu người đã được sơ tán. Chính quyền tỉnh Quảng Đông và Bộ Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã chuẩn bị hàng chục nghìn lều gấp, giường gấp, thiết bị chiếu sáng và các vật dụng cứu hộ khác.

Cơ quan quản lý hàng hải Trung Quốc đã phát cảnh báo nguy cơ lũ lụt cao tại Thâm Quyến, đặc biệt là ở các khu vực trũng thấp. Cảnh báo triều cường dự kiến sẽ được duy trì đến 25/9.

Vào khoảng 17h chiều 24/9, bão Ragasa đổ bộ dọc bờ biển đảo Hải Lăng, thành phố Dương Giang. Theo Reuters, gió mạnh đã quật đổ nhiều cây cối và xé toạc biển báo của nhiều tòa nhà.

Mưa như trút nước ở Dương Giang, thành phố có hơn 2 triệu dân, CNA đưa tin.

Cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc cho biết, vào thời điểm đổ bộ Dương Giang, tốc độ gió gần tâm bão Ragasa là 145 km/h.