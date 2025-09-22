Siêu bão Ragasa mạnh nhất năm sắp đổ bộ, Trung Quốc cảnh báo tình huống thảm họa nghiêm trọng

Ragasa là siêu bão mạnh nhất trong năm nay dự kiến sắp đổ bộ vào Trung Quốc. Ảnh: RAMMB/CIRA.

Hôm 21/9, Ragasa trở thành siêu bão với sức gió duy trì cao nhất đạt 270 km/giờ. Lúc 8 giờ sáng ngày 22/9, tâm bão cách thủ đô Manila (Philippines) khoảng 570 km về phía đông bắc. Bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ 20–25 km/giờ, dự kiến sẽ vào vùng biển đông bắc Biển Đông rạng sáng 23/9.

Theo dự báo của CMA, từ ngày 23 đến 26/9, mưa vừa đến mưa to sẽ bao trùm nhiều nơi phía đông nam Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Quảng Đông và đảo Hải Nam.

Ban chỉ huy phòng chống lũ, hạn và bão tỉnh Quảng Đông đã nâng cảnh báo từ cấp IV lên cấp II. Theo thông tin từ các cơ quan khí tượng, thủy văn và hải dương Trung Quốc, siêu bão Ragasa sẽ gây ra gió mạnh, mưa lớn, triều cường và sóng cao, tác động trực tiếp đến tỉnh này trong vòng 48 giờ tới.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, các cơ quan khí tượng Trung Quốc nhận định siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, tương tự bão Mangkhut năm 2018 và bão Saola năm 2023. Nguy cơ tàn phá của Ragasa có thể tương đương Mangkhut và vượt mức so với các cơn bão Vipa và Saola gần đây.

Trong thông báo ngày 22/9, chính quyền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cảnh báo siêu bão Ragasa mang nhiều đặc điểm cực đoan, đòi hỏi người dân chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống thảm họa nghiêm trọng. Các nhà khí tượng Trung Quốc cảnh báo siêu bão Ragasa duy trì cường độ cao trong khi di chuyển nhanh, khiến nó trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay.

Chính quyền thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông đã phát đi thông báo khẩn, triển khai biện pháp “năm tạm ngừng” gồm tạm dừng học tập, làm việc, sản xuất, vận tải và kinh doanh để bảo đảm an toàn.