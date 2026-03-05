Trung Quốc có động thái mới nhằm "hạ nhiệt" căng thẳng Trung Đông

Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 4/3 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao UAE Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, trong đó tái khẳng định quan điểm nguyên tắc của Trung Quốc về tình hình hiện tại ở Iran, lưu ý rằng sự lan rộng của chiến tranh không phục vụ lợi ích của bất kỳ ai và rằng người dân trong khu vực sẽ là phải chịu đựng tổn thất nặng nề nhất.

Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh việc không được vượt qua lằn ranh đỏ về bảo vệ dân thường trong các cuộc xung đột, cũng như việc các mục tiêu phi quân sự liên quan đến năng lượng, kinh tế và sinh kế của người dân không nên bị tấn công, và an ninh của các tuyến đường vận chuyển phải được bảo vệ.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

"Trung Quốc sẽ không từ bỏ hy vọng hòa bình và sẽ tiếp tục đóng một vai trò mang tính xây dựng", ông Vương Nghị cho biết, nói thêm rằng Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên của mình về vấn đề Trung Đông đến khu vực để tiến hành các nỗ lực hòa giải nhằm giúp đưa khu vực trở lại hòa bình và ổn định.

Phía Trung Quốc cũng đánh giá cao những nỗ lực hòa bình của UAE và hoan nghênh tuyên bố của Hội nghị Ngoại trưởng bất thường Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), trong đó khẳng định tầm quan trọng của đối thoại và ngoại giao như con đường duy nhất để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay và bảo vệ an ninh khu vực.

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị một lần nữa xác nhận sẽ cử đặc phái viên về vấn đề Trung Đông đến các nước trong khu vực để tiến hành các nỗ lực hòa giải.

Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, những ngày qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã có các cuộc điện đàm với những người đồng cấp Nga, Iran, Pháp và Oman.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Israel Gideon Saar theo đề nghị của phía Israel hôm 3/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Bắc Kinh luôn nhất quán chủ trương giải quyết các điểm nóng quốc tế và khu vực thông qua đối thoại và tham vấn. Tất cả các bên cần tuân thủ các tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Điều này cũng phù hợp lợi ích căn bản của tất cả các bên, bao gồm cả Israel.

Phía Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự để ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa và vượt khỏi tầm kiểm soát; cũng như yêu cầu phía Israel thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo đảm an toàn cho các cá nhân và tổ chức của Trung Quốc.