Trực tiếp: Thế giới và Việt Nam chào đón năm mới 2026
Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới đang hoà mình trong thời khắc cuối cùng của năm cũ và chuẩn bị chào đón năm mới 2026.
Pháo hoa rực sáng trên Cầu cảng Sydney vào lúc 21h ngày 31/12 (giờ địa phương). (Ảnh: Reuters)
Pháo hoa chính thức thắp sáng bầu trời Cầu cảng Sydney với màn trình diễn pháo hoa đầu tiên trong chương trình chào đón năm mới tại Australia. (Ảnh: Getty)
Màn trình diễn pháo hoa đầu tiên có tên gọi là "Pháo hoa gia đình", diễn ra 3 giờ trước màn trình diễn chính thức vào lúc nửa đêm. (Ảnh: Getty)
Người dân Australia đã đổ ra đường để chờ đón thời khắc đặc biệt. (Ảnh: Getty)
Đảo Chatham xa xôi của New Zealand chính thức bước qua năm mới 2026. Quần đảo này nằm ở Thái Bình Dương, hiện là nơi sinh sống của khoảng 600 người.
Nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên và động vật hoang dã độc đáo, đảo Chatham trở thành địa điểm thu hút sự quan tâm của nhiều nhiếp ảnh gia và những người yêu thiên nhiên. Mỗi vùng trên đảo Chathams có đặc trưng riêng, từ những cồn cát đến những vách đá lượn sóng và địa hình khắc nghiệt.
Khu vực gần cầu cảng Sydney, Australia dần trở nên đông đúc khi du khách đổ xô đến địa danh mang tính biểu tượng của thành phố để đón chào đón năm mới 2026. (Ảnh: Reuters)
Trong khi đó, những người khác chọn tập trung bên ngoài Nhà hát Opera Sydney và vị trí quan sát thuận lợi tại Mũi Macquarie khi thành phố tiến gần đến năm 2026. (Ảnh: Getty)
Giới chức Australia ước tính có khoảng 1 triệu người sẽ tham dự các sự kiện đón giao thừa ở Sydney.
Khi đồng hồ điểm 00:00 (giờ địa phương), quốc đảo Kiribati ở Thái Bình Dương chính thức trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bước sang năm mới 2026. Ngay sau đó là lần lượt các nước láng giềng Samoa và Tonga cùng đếm ngược khoảnh khắc chuyển giao đặc biệt này.
Quốc đảo Kiribati gồm 33 đảo san hô với diện tích hơn 3,5 triệu km². Năm 1994, Kiribati điều chỉnh múi giờ vượt qua đường đổi ngày quốc tế, nhằm bảo đảm toàn bộ 33 hòn đảo cùng sử dụng một ngày chung (trước đó, một số đảo nằm ở phía Đông của đường đổi ngày quốc tế).
Theo AP, Hong Kong sẽ đón năm mới 2026 mà không có những màn pháo hoa rực rỡ và ngoạn mục trên bầu trời cảng Victoria sau vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra hồi tháng 11 khiến ít nhất 161 người thiệt mạng.
Thay vào đó, Hong Kong sẽ tổ chức chương trình âm nhạc tại khu thương mại sầm uất. Cùng với đó, trong 20 giây cuối cùng của năm 2025, 8 tòa nhà mang tính biểu tượng tham gia "Chương trình Ánh sáng” ở khu vực quảng trường Statue Square, Central, kết hợp với công nghệ trình chiếu 3D sẽ biến thành đồng hồ đếm ngược khổng lồ cùng nhiều họa tiết ánh sáng và bóng tối kéo dài trong khoảng 3 phút.
Cục trưởng Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà La Thục Bội (Rosanna Law) cho biết việc không có pháo hoa sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của một số doanh nghiệp kinh doanh mảng khách sạn và nhà hàng.
Pháo hoa từ lâu là một phần không thể thiếu trong các lễ hội đón năm mới như Tết Nguyên đán và ngày Quốc khánh. Những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ trên nền những tòa nhà chọc trời nổi tiếng tại Hong Kong thường thu hút hàng trăm nghìn người, trong đó có nhiều khách du lịch đến hai bên bờ biển.
Màn pháo hoa đón năm mới ở cảng Victoria, Hong Kong ngày 1/1/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, trong bài phát biểu tại buổi tiệc trà mừng năm mới của các quan chức cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhà lãnh đạo Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc sẽ thực hiện nhiều chính sách chủ động hơn trong năm 2026 nhằm hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.
"Nền kinh tế đất nước chúng ta dự kiến sẽ tiếp tục phát triển với khả năng phục hồi và sức sống mạnh mẽ", ông Tập nói.
Cùng với đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ thúc đẩy cải thiện chất lượng hiệu quả và tăng trưởng số lượng hợp lý trong nền kinh tế cũng như duy trì sự hài hòa và ổn định xã hội. Nền kinh tế Trung Quốc dự kiến đạt mục tiêu tăng trưởng "khoảng 5%" trong năm 2025, dù đà tăng trưởng chững lại vào thời điểm cuối năm.
Thông điệp của ông Tập Cận Bình nhằm củng cố những cam kết gần đây của chính phủ về việc triển khai biện pháp tăng thu nhập cho người dân và hỗ trợ tiêu dùng, đầu tư thúc đẩy tăng trưởng.
Chính phủ Trung Quốc từng phân bổ 62,5 tỷ nhân dân tệ từ nguồn thu trái phiếu kho bạc đặc biệt cho chính quyền địa phương để tài trợ cho chương trình thu mua hàng tiêu dùng cũ đổi lấy hàng mới vào năm 2026, khẳng định Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng hộ gia đình thông qua chương trình này.
Ông Tập Cận Bình dự kiến có bài phát biểu chúc mừng năm mới thường niên vào lúc 19h ngày 31/12 (giờ Singapore).
Các quốc gia và vùng lãnh thổ nằm gần Đường đổi ngày quốc tế (International Date Line – IDL) luôn giữ vị trí đặc biệt trong bản đồ thời gian thế giới. Đây là nơi khoảnh khắc giao thừa đến sớm nhất, khi đồng hồ vừa điểm 0h ngày 1/1, trong lúc phần lớn hành tinh vẫn đang tất bật chuẩn bị cho đêm cuối cùng của năm cũ. Với lợi thế về vị trí địa lý và múi giờ, các đảo quốc ở Thái Bình Dương trở thành những “người mở màn” cho năm mới 2026.
Kiribati được xem là quốc gia đón năm mới sớm nhất thế giới. Quốc đảo này nằm giữa Thái Bình Dương, bao gồm 33 đảo san hô trải dài trên một vùng biển rộng lớn. Đặc biệt, quần đảo Line với các đảo Kiritimati (Christmas), Tabuaeran (Fanning) và Teraina (Washington) nằm trong múi giờ UTC+14 là múi giờ sớm nhất hiện nay.
Nhờ đó, Kiribati chính thức bước sang ngày 1/1/2026 trước tất cả các quốc gia khác. Khi nhiều nơi vẫn còn trong buổi chiều hoặc tối 31/12, người dân tại Kiritimati đã cùng nhau chào đón những giây phút đầu tiên của năm mới. Không có các màn pháo hoa hoành tráng hay những buổi tiệc xa hoa, giao thừa ở Kiribati thường diễn ra giản dị với các buổi tụ họp gia đình, lễ nhà thờ, những bài ca truyền thống và lời cầu nguyện cho một năm bình an. Sự mộc mạc, yên tĩnh ấy tạo nên một hình ảnh rất riêng cho khoảnh khắc khởi đầu năm mới của thế giới.
