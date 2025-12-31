Trực tiếp: Thế giới và Việt Nam chào đón năm mới 2026

Hong Kong đón năm mới 2026 không có pháo hoa

Theo AP, Hong Kong sẽ đón năm mới 2026 mà không có những màn pháo hoa rực rỡ và ngoạn mục trên bầu trời cảng Victoria sau vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra hồi tháng 11 khiến ít nhất 161 người thiệt mạng.

Thay vào đó, Hong Kong sẽ tổ chức chương trình âm nhạc tại khu thương mại sầm uất. Cùng với đó, trong 20 giây cuối cùng của năm 2025, 8 tòa nhà mang tính biểu tượng tham gia "Chương trình Ánh sáng” ở khu vực quảng trường Statue Square, Central, kết hợp với công nghệ trình chiếu 3D sẽ biến thành đồng hồ đếm ngược khổng lồ cùng nhiều họa tiết ánh sáng và bóng tối kéo dài trong khoảng 3 phút.

Cục trưởng Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà La Thục Bội (Rosanna Law) cho biết việc không có pháo hoa sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của một số doanh nghiệp kinh doanh mảng khách sạn và nhà hàng.

Pháo hoa từ lâu là một phần không thể thiếu trong các lễ hội đón năm mới như Tết Nguyên đán và ngày Quốc khánh. Những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ trên nền những tòa nhà chọc trời nổi tiếng tại Hong Kong thường thu hút hàng trăm nghìn người, trong đó có nhiều khách du lịch đến hai bên bờ biển.

Màn pháo hoa đón năm mới ở cảng Victoria, Hong Kong ngày 1/1/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)