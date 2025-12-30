Hà Nội phân luồng giao thông dịp Tết Dương lịch: Đi hướng nào để tránh ùn tắc?

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026, đồng thời hạn chế ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ ra, vào Thủ đô, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố.

Việc phân luồng tập trung vào các trục giao thông chính như Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, trục Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt và các tuyến kết nối vành đai.

Đối với các phương tiện từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, người dân có thể lựa chọn di chuyển từ khu vực trung tâm thành phố theo hướng nút giao Pháp Vân để vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Ngoài ra, phương tiện có thể đi theo Quốc lộ 1 cũ qua trục Giải Phóng – Ngọc Hồi để vào cao tốc tại các nút giao Vạn Điểm hoặc Đại Xuyên.

Với các phương tiện xuất phát từ khu vực Hà Đông, có thể đi theo Quốc lộ 6 qua trục Nguyễn Trãi – Trần Phú – Quang Trung, rẽ hướng Ba La để kết nối sang đường 21B, Quốc lộ 38 hoặc vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ tại nút Vực Vòng. Một số hướng khác cũng được khuyến nghị như đi qua đường Phùng Hưng, trục phía Nam, đường tỉnh 427B hoặc theo Quốc lộ 6 đi Xuân Mai, đường Hồ Chí Minh để kết nối các tuyến liên vùng.

Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông trên nhiều tuyến trọng điểm nhằm giảm áp lực ùn tắc tại các cửa ngõ.

Ở chiều ngược lại, từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội, nhằm giảm tải cho cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và nút giao Pháp Vân, các phương tiện được khuyến cáo rẽ ra tại các nút giao như Liêm Tuyền, Vực Vòng, Vạn Điểm hoặc Thường Tín để đi theo các tuyến Quốc lộ 21B, Quốc lộ 6, Quốc lộ 38, Quốc lộ 39A, đường tỉnh 379 và kết nối về khu vực Hà Đông hoặc cầu Thanh Trì, hạn chế tập trung dồn xe vào một hướng.

Với các phương tiện di chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc như Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên và ngược lại, người dân có thể lựa chọn các tuyến qua đường Vành đai 3, cầu Thanh Trì để vào cao tốc Hà Nội – Bắc Giang; hoặc đi qua cầu Nhật Tân, trục Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18 để kết nối cao tốc Hà Nội – Bắc Giang và Hà Nội – Thái Nguyên. Một hướng khác là qua cầu Chương Dương, trục Nguyễn Văn Cừ – Ngô Gia Tự, cầu Đuống để ra các tuyến cao tốc phía Đông Bắc.

Đối với hướng đi các tỉnh phía Bắc như Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, các phương tiện từ Hà Nội có thể di chuyển qua cầu Thăng Long, trục Võ Văn Kiệt để vào Quốc lộ 2 và cao tốc Hà Nội – Lào Cai. Ngoài ra, các hướng qua tỉnh lộ 23, đường Mê Linh, đường tỉnh 310B hoặc Quốc lộ 3, đường tỉnh 296 cũng được khuyến nghị nhằm phân tán lưu lượng phương tiện trong các khung giờ cao điểm.

Riêng các phương tiện đi các tỉnh Tây Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, có thể lựa chọn các tuyến qua Đại lộ Thăng Long, đường Tản Lĩnh, Yên Bài để kết nối cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình; hoặc đi theo Quốc lộ 6 qua Xuân Mai, Hòa Bình và Quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Đối với hướng đi các tỉnh phía Đông như Quảng Ninh, Hải Phòng, người dân có thể đi theo đường Cổ Linh để kết nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; sử dụng đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng; hoặc di chuyển theo Quốc lộ 5 cũ qua trục Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Thuận. Ngoài ra, hướng qua cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang để đi Quốc lộ 18 cũng được khuyến nghị.

Sở Xây dựng lưu ý các phương tiện xe tải phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tổ chức giao thông, trong đó có các quy định về khung giờ, tải trọng và phạm vi hoạt động của xe tải, cũng như phương án thí điểm cấm xe tải trọng lớn tại một số nút giao trọng điểm. Đối với các phương tiện từ Quốc lộ 1A đoạn Ngọc Hồi có nhu cầu kết nối ra cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, người dân có thể đi theo hướng nút giao Ngọc Hồi vào ngõ 15 Ngọc Hồi để tiếp cận nhánh ramp lên cao tốc theo hướng dẫn.