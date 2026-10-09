Trực thăng lai của Mỹ bốc cháy trên không, phải đáp xuống rừng

"Trực thăng lai MV-22B Osprey thuộc Phi đoàn Trực thăng vận tải hạng trung số 162 gặp sự cố gần hạt Bladen, bang Bắc Carolina vào trưa 8/10. Trên máy bay có 4 binh sĩ, họ đang được chăm sóc y tế", thủy quân lục chiến Mỹ thông báo hôm nay.

Các quan chức địa phương cho biết chiếc MV-22B bị cháy khi đang bay huấn luyện và phải hạ cánh khẩn cấp xuống khu rừng Bladen Lakes. Nguyên nhân gây ra sự cố chưa được công bố.

Xe cứu hỏa gần nơii trực thăng MV-22B hạ cánh khẩn ở hạt Bladen, bang Bắc Carolina, Mỹ ngày 8/10. Ảnh: WECT

Dale Brennan, chỉ huy đội cứu hỏa White Lake, cho biết một trong 4 quân nhân trên máy bay bị bỏng và được chuyển tới bệnh viện, ba người còn lại không bị thương và đã về căn cứ.

Vào thời điểm hạ cánh khẩn, chiếc MV-22B mang theo khoảng 2,7 tấn nhiên liệu. Nhiều đội cứu hỏa đã tới hiện trường để khống chế ngọn lửa và dập tắt được đám cháy nằm sâu trong rừng.

MV-22B là biến thể dành cho thủy quân lục chiến của trực thăng lai V-22 Osprey, có tổ bay 4 người. Tùy vào nhiệm vụ, phi cơ có thể chở 9,1 tấn hàng trong khoang hoặc 6,8 tấn bằng giá treo bên ngoài, 24-32 binh sĩ, một xe chở quân hạng nhẹ M1161 Growler.

Trực thăng MV-22B bay huấn luyện ở Moroni, Comoros ngày 23/1. Ảnh: USAF

Trực thăng MV-22B có tốc độ tối đa hơn 560 km/h, tầm bay 4.100 km, bán kính chiến đấu 720 km. Máy bay được trang bị một súng M240 cỡ nòng 7,62 mm, súng M2 cỡ 12,7 mm hoặc súng 6 nòng xoay GAU-17 cỡ 7,62 mm.

Kể từ khi được đưa vào biên chế, dòng Osprey đã gặp nhiều tai nạn chết người. Tháng 8/2023, một chiếc MV-22B rơi tại Australia khiến 3 lính thủy quân lục chiến Mỹ thiệt mạng. Vài tháng sau, một trực thăng CV-22B, biến thể của không quân Mỹ, gặp nạn trên biển Hoa Đông và làm chết 8 binh sĩ..