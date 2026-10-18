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Lật rơ-moóc, hơn 80 tấn thép lăn ra đường

Sự kiện: An toàn giao thông

Chiếc xe đầu kéo đang lưu thông từ hướng cảng Mỹ Tho ra Quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Tháp thì bất ngờ phần rơ-moóc bị lật và 4 cuộn thép nặng hơn 80 tấn lăn ra đường.

Tai nạn xảy ra vào tối 17/10, khi xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc chở 4 cuộn thép lưu thông trên Tỉnh lộ 870B, hướng đi từ cảng Mỹ Tho ra Quốc lộ 1.

Khi xe tới nút giao giữa Tỉnh lộ 870B và Quốc lộ 1 đoạn qua phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, phần rơ-moóc phía sau và hàng hóa bất ngờ lật ngang xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sự cố xảy ra bất ngờ nhưng rất may mắn thời điểm đó không có phương tiện nào chạy sát nên không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phương tiện và một số tài sản bị hư hỏng.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc rơ-moóc cùng 4 cuộn thép lật nghiêng, nằm chắn ngang chiếm hết một làn đường. Trọng lượng mỗi cuộn lên hơn 21 tấn (tổng trọng lượng hàng hóa hơn 84 tấn).

4 cuộn thép lật nghiêng, nằm chắn vắt ngang chiếm hết một làn đường.

4 cuộn thép lật nghiêng, nằm chắn vắt ngang chiếm hết một làn đường.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng công an phường Trung An tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông và xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến hơn 21h30 cùng ngày, công tác cứu hộ vẫn đang được thực hiện.

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Theo Chúc Trí - Thịnh Tiến ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 22:24 PM (GMT+7)
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