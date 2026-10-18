Lai dắt cầu đi bộ hình lá dừa vượt biển về trung tâm TP HCM
Sáng 18/10, sà lan chở cầu đi bộ hình lá dừa cùng khung đỡ nặng 3.400 tấn bắt đầu vượt biển Vũng Tàu trên quãng đường 124 km về trung tâm TP HCM để hợp long.
Lúc 5h20, đoàn tàu kéo đưa kết cấu vòm thép cầu đi bộ bắt đầu rời cảng tạm thuộc Công ty Đại Dũng, Khu công nghiệp Đông Xuyên (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), hướng về bến Bạch Đằng, nơi đang thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.
Đoàn di chuyển theo sông Dinh ra biển, sau đó qua cửa Soài Rạp, theo luồng tàu vào sông Sài Gòn để đến công trường. Tổng quãng đường vận chuyển khoảng 124 km, dự kiến mất gần hai ngày. Việc lai dắt ngày đầu khoảng 80 km đến Cần Giờ nghỉ lại để sáng 19/10 đưa về trung tâm thành phố.
Sà lan lúc rời cảng ở khu vực nhà máy. Video: Chủ đầu tư
Tổ hợp nhịp cầu được vận chuyển dài khoảng 187 m, rộng hơn 35 m, cao hơn 26 m, gồm vòm thép cầu chính nặng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng 2.000 tấn. Toàn bộ tổ hợp đặt trên sà lan dài 109 m, rộng 37 m, có khả năng chở hơn 14.000 tấn.
Để giữ ổn định trong quá trình di chuyển, đơn vị thi công bố trí 50 trụ kê bằng thép và bêtông trên sà lan, giúp phân bổ tải trọng, hạn chế ảnh hưởng khi phương tiện dao động trên mặt nước.
Đoàn tàu lai dắt dưới bình minh trên biển Vũng Tàu. Lực lượng chức năng phối hợp cảnh giới, điều tiết giao thông đường thủy, yêu cầu các phương tiện khác giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 5 km với đoàn.
Theo kế hoạch, đoàn tàu chỉ di chuyển ban ngày khi thời tiết thuận lợi và neo đậu nghỉ qua đêm. Ngày đầu, sà lan đi từ cảng Đông Xuyên đến khu vực phao SR-05 trên luồng Soài Rạp. Sáng 19/10, đoàn tiếp tục hành trình, dự kiến đến công trường vào buổi chiều và neo phía bờ Thủ Thiêm, chờ hợp long.
Lộ trình lai dắt nhịp cầu từ cảng Đông Xuyên về trung tâm TP HCM. Đồ họa. Tâm Thảo
Phối cảnh và vị trí lắp cầu đi bộ. Đồ họa: Liên danh thiết kế - Khánh Hoàng
Vòm thép nhịp chính cầu hình lá dừa qua sông Sài Gòn cùng hệ khung đỡ 3.400 tấn được đưa xuống sà lan tại cảng Đông Xuyên tối 15/10, chuẩn bị lai dắt...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/10/2026 07:30 AM (GMT+7)