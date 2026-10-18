Lai dắt cầu đi bộ hình lá dừa vượt biển về trung tâm TP HCM

Lúc 5h20, đoàn tàu kéo đưa kết cấu vòm thép cầu đi bộ bắt đầu rời cảng tạm thuộc Công ty Đại Dũng, Khu công nghiệp Đông Xuyên (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), hướng về bến Bạch Đằng, nơi đang thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Đoàn di chuyển theo sông Dinh ra biển, sau đó qua cửa Soài Rạp, theo luồng tàu vào sông Sài Gòn để đến công trường. Tổng quãng đường vận chuyển khoảng 124 km, dự kiến mất gần hai ngày. Việc lai dắt ngày đầu khoảng 80 km đến Cần Giờ nghỉ lại để sáng 19/10 đưa về trung tâm thành phố.

Khoảng một tiếng trước, các tàu cùng nhiều kỹ sư được điều động về cảng tạm thuộc Công ty Đại Dũng để bắt đầu lai dắt. Đoàn vận chuyển gồm một tàu kéo chính, hai tàu áp mạn (mỗi tàu 5.000 mã lực) và một tàu dự phòng 2.400 mã lực. Ba tàu được trang bị chân vịt Azimuth có thể xoay 360 độ, giúp điều chỉnh hướng sà lan và vòm thép. Khi đến nơi, nhịp cầu sẽ được đưa vào hai đầu cầu đã xây ở hai bờ sông Sài Gòn.

Sà lan lúc rời cảng ở khu vực nhà máy. Video: Chủ đầu tư

Tổ hợp nhịp cầu được vận chuyển dài khoảng 187 m, rộng hơn 35 m, cao hơn 26 m, gồm vòm thép cầu chính nặng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng 2.000 tấn. Toàn bộ tổ hợp đặt trên sà lan dài 109 m, rộng 37 m, có khả năng chở hơn 14.000 tấn.

Để giữ ổn định trong quá trình di chuyển, đơn vị thi công bố trí 50 trụ kê bằng thép và bêtông trên sà lan, giúp phân bổ tải trọng, hạn chế ảnh hưởng khi phương tiện dao động trên mặt nước.

Các kỹ sư trên tàu và sà lan phối hợp thực hiện lai dắt.

Đoàn tàu lai dắt dưới bình minh trên biển Vũng Tàu. Lực lượng chức năng phối hợp cảnh giới, điều tiết giao thông đường thủy, yêu cầu các phương tiện khác giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 5 km với đoàn.

Đến 6h30, đoàn tàu kéo vòm sắt đến cửa biển Vũng Tàu. Khu vực này hiện sóng khá êm. Sau hơn một giờ tàu kéo được khoảng 4 km.

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Theo kế hoạch, đoàn tàu chỉ di chuyển ban ngày khi thời tiết thuận lợi và neo đậu nghỉ qua đêm. Ngày đầu, sà lan đi từ cảng Đông Xuyên đến khu vực phao SR-05 trên luồng Soài Rạp. Sáng 19/10, đoàn tiếp tục hành trình, dự kiến đến công trường vào buổi chiều và neo phía bờ Thủ Thiêm, chờ hợp long.

Lộ trình lai dắt nhịp cầu từ cảng Đông Xuyên về trung tâm TP HCM. Đồ họa. Tâm Thảo

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Phối cảnh và vị trí lắp cầu đi bộ. Đồ họa: Liên danh thiết kế - Khánh Hoàng