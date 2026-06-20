"Trong vòng một tuần" - ông Zelensky tung ra tối hậu thư đe dọa Belarus

Ông Zelensky cảnh báo Ukraine phải gỡ các trạm tiếp sóng cho UAV của Nga. Ảnh: GI.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Honduras Nasri Asfura hôm thứ Sáu 19/6 tại Kiev, ông Zelensky nói rằng ông Lukashenko và Belarus đã bị lội kéo vào chiến tranh.

Ông cảnh báo rằng ở Belarus đang có các trạm tiếp sóng của Nga dọc theo hai khu vực giáp biên giới Ukraine và Belarus cần gỡ bỏ các thiết bị đó.

"Tôi nghĩ một tuần là đủ để ông ta làm điều này… Nếu ông ta không làm, chúng ta sẽ làm" - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cáo buộc Belarus là nhà cung cấp chính cho quân đội Nga và tuyên bố rằng ông Lukashenko có thể ngăn chặn điều này.

Đáp lại lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Belarus Oleg Gaidukevichtuyên bố rằng ông Zelensky đang "cố gắng lôi kéo Belarus và toàn bộ châu Âu vào một cuộc xung đột vũ trang" bằng những hành động của mình.

"Việc đàm phán với Minsk bằng những tối hậu thư là ngu ngốc và sẽ không bao giờ dẫn đến kết quả gì" - nghị sĩ Belarus nhấn mạnh.

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố rằng Nga tiếp tục tìm cách lôi kéo Belarus vào chiến tranh, đặc biệt là có thể với mục đích tiến hành một chiến dịch chống lại một trong các nước NATO.

Tư lệnh Brovdi của Ukraine, khi bình luận về các mối đe dọa từ Belarus, tuyên bố rằng quân đội đã xác định được 500 mục tiêu trong nước. Ông này cũng kêu gọi ông Lukashenko "tránh xa tầm mắt công chúng".

Tổng thống Lukashenko đã phản ứng lại tuyên bố này và đe dọa sẽ tấn công một mục tiêu "rất nghiêm trọng" ở Ukraine, mà Minsk được cho là đang nắm giữ tọa độ.

Tuy nhiên ông Lukashenko nói rằng Ukraine không nên mong đợi hành động quân sự từ Belarus.