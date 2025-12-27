Ông Zelensky hé lộ Mỹ đề xuất bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine

Theo Axios, Tổng thống Ukraine tuyên bố ông sẵn sàng đưa kế hoạch chấm dứt chiến tranh của Tổng thống Mỹ Donald Trump ra trưng cầu dân ý toàn quốc nếu Nga đồng ý ngừng bắn ít nhất 60 ngày.

Ông Zelensky tin rằng "lệnh ngừng bắn 60 ngày để tổ chức và tiến hành cuộc bỏ phiếu" là mức tối thiểu, vì việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý như vậy sẽ gặp phải những khó khăn đáng kể về chính trị, hậu cần và an ninh.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Axios rằng phía Nga hiểu sự cần thiết của việc ngừng bắn nếu ông Zelensky kêu gọi trưng cầu dân ý, nhưng muốn thời hạn ngắn hơn.

Quan chức này cũng cho biết Nga vẫn muốn đạt được một vị thế tốt hơn liên quan đến vấn đề lãnh thổ.

Tuy nhiên, nếu kế hoạch đòi hỏi một quyết định “rất phức tạp” về vấn đề này, ông Zelensky tin rằng cách tốt nhất là đưa toàn bộ kế hoạch gồm 20 điểm ra trưng cầu dân ý.

Ông cũng lưu ý rằng nếu người dân không đi bỏ phiếu vì lo ngại về an ninh, kết quả cuộc trưng cầu dân ý có thể không hợp lệ.

"Thà không tổ chức trưng cầu dân ý còn hơn là tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mà người dân không có cơ hội đến và bỏ phiếu" - ông nói.

Zelensky cũng cho biết ông vẫn chưa rõ liệu Nga đã sẵn sàng đồng ý với kế hoạch của ông Trump hay chưa: "Tôi có một số thông tin tình báo... nhưng hiện tại tôi chỉ muốn tin vào lời nói của các nhà lãnh đạo".

Theo tổng thống, hầu hết các khía cạnh của thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Ukraine đã được xác định, mặc dù vẫn còn một số "vấn đề kỹ thuật" cần thảo luận thêm.

Theo Axios, một trong những vấn đề đó là thời hạn của thỏa thuận; Mỹ đã đề xuất một hiệp định 15 năm có thể gia hạn, mặc dù ông Zelensky tin rằng Ukraine cần nhiều hơn 15 năm.

Axios cũng dẫn lời một quan chức Ukraine cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Zelenskyy và một nhóm các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào thứ Bảy 27/12 về giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine.

Trước đó tờ Kyiv Post , dẫn lời một nguồn tin giấu tên, đưa tin rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể diễn ra vào Chủ nhật 28/12.