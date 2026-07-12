Bộ Xây dựng ra công điện khẩn tổng rà soát an toàn đường thủy

Ngay sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra chiều ngày 11/7, tại vùng biển cách Hòn Mây Rút, An Thới (Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) Bộ Xây dựng ban hành Công điện yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Xây dựng tỉnh An Giang phối hợp cùng các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an và chính quyền địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý hậu quả, rà soát những bất cập trong công tác quản lý nhà nước (nếu có), đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân và thường xuyên báo cáo kết quả xử lý.

Bộ cũng yêu cầu tổng rà soát công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực xảy ra tai nạn và các địa bàn có điều kiện tương tự; tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, đặc biệt là các tuyến từ đất liền ra đảo như Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà và Vịnh Hạ Long.

Hiện trường vụ lật thuyền. Ảnh: VGP

Các đơn vị phải phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách đường thủy, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan. Những tồn tại, vi phạm phải được xử lý, chấn chỉnh ngay nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, năng lực và điều kiện của người điều khiển phương tiện, quy trình tổ chức đưa đón hành khách; đồng thời rà soát việc đăng ký, đăng kiểm, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tình trạng kỹ thuật của phương tiện trong quá trình khai thác, việc trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh, thiết bị nhận dạng tự động của tàu thuyền cũng như định biên và danh bạ thuyền viên.

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường lực lượng, xây dựng kế hoạch phối hợp thường xuyên với các cơ quan chức năng để kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm phạm vi bảo vệ luồng hàng hải, luồng đường thủy trên các tuyến vận tải đã được công bố.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải khẩn trương rà soát công tác quản lý nhà nước tại các cảng, bến thủy, đặc biệt là bến hành khách, bến khách ngang sông, bến tàu phục vụ du lịch và lễ hội nhằm kịp thời khắc phục những bất cập, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.