Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa

Sự kiện: Tin tức Triều Tiên Thời sự thế giới
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa về phía Biển Hoàng Hải, trùng thời điểm bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ thị sát Khu phi quân sự, theo Yonhap .

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm thứ Ba (4/11) cho biết, vào khoảng 16h ngày 3/11, quân đội Triều Tiên đã phóng 10 tên lửa từ hệ thống phóng loạt (MLRS) về phía Biển Hoàng Hải.

Vụ phóng diễn ra chưa đầy một giờ trước khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Kyu-baek đến thăm doanh trại Bonifas - sở chỉ huy của tiểu đoàn an ninh thuộc Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Khu phi quân sự (DMZ). Đây là chuyến thị sát chung đầu tiên của bộ trưởng hai nước kể từ năm 2017.

Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa - 1

"Quân đội của chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Triều Tiên dưới sự phối hợp phòng thủ vững chắc giữa Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời duy trì khả năng sẵn sàng ứng phó trước các mối đe dọa", JSC nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 10, Triều Tiên cũng đã tiến hành phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, chỉ khoảng một tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị đến thăm Hàn Quốc nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Hiện, giới chức Triều tiên chưa bình luận về các thông tin trên.

Bình Nhưỡng: Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là ‘ảo tưởng viển vông’
Bình Nhưỡng: Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là ‘ảo tưởng viển vông’

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Myong-ho nói rằng việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là một “ảo tưởng viển vông” không bao giờ có thể trở...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quỳnh Như - Yonhap ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/11/2025 15:28 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN