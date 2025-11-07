Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ vùng gần biên giới Trung Quốc

(Ảnh: Reuters)

Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên được phóng từ khu vực phía tây bắc nước này, gần biên giới với Trung Quốc. Tên lửa bay được khoảng 700 km.

Các hệ thống giám sát của Hàn Quốc và Mỹ đã phát hiện quá trình chuẩn bị cho vụ phóng và theo dõi tên lửa trong khi bay. Thông tin này đã được chia sẻ với Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa nghi là tên lửa đạn đạo, có khả năng đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết, không có báo cáo xác nhận nào về thiệt hại.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại mong muốn được gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, làm dấy lên kỳ vọng rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận vào phút chót để gặp nhau.

Dù không có cuộc gặp nào diễn ra, nhưng Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng quay trở lại châu Á để gặp ông Kim.

Tổng thống Mỹ Trump từng gặp Chủ tịch Kim tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm trên biên giới quân sự liên Triều vào năm 2019.

Ông Kim Jong Un chưa phản hồi lời đề nghị mới nhất của ông Trump, nhưng trước đó nói rằng ông có "những kỷ niệm đẹp" về cuộc gặp với lãnh đạo Mỹ và không có lý do gì để tránh các cuộc đàm phán nếu Washington ngừng yêu cầu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.