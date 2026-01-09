Ông Kim Jong-un tuyên bố ủng hộ ông Putin vô điều kiện

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 9/1 công bố bức thư ông Kim Jong-un gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó cho biết ông cảm nhận được "mối quan hệ đồng chí chân thành" từ lãnh đạo Nga và coi điều này là "vô cùng quý giá".

"Tôi sẽ tôn trọng và ủng hộ vô điều kiện tất cả quyết sách của ngài. Tôi cũng sẵn sàng sát cánh vì lợi ích của ngài và nước Nga. Điều này sẽ mãi mãi không thay đổi", ông Kim viết.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh hồi tháng 9/2025. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Triều Tiên cho biết thêm Bình Nhưỡng và Moskva sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực. Bức thư này được ông Kim gửi đi để hồi đáp bức thư trước đó của Tổng thống Nga, nhưng nội dung thư này chưa được công bố.

Lãnh đạo Nga - Triều Tiên trước đó cũng gửi thông điệp mừng năm mới tới nhau, trong đó ông Kim nói rằng hai nước đã cùng "cống hiến máu xương" trong chiến sự Ukraine. Ông Putin trong khi đó ca ngợi "tình hữu nghị bất khả chiến bại" giữa hai nước.

Nga và Triều Tiên xây dựng quan hệ bền chặt trong những năm gần đây. Lãnh đạo hai nước hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.

Hai tháng sau đó, Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga. Triều Tiên đã cử lực lượng sang hỗ trợ Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine và giải phóng tỉnh Kursk hồi cuối tháng 4/2025.