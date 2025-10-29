Triều Tiên phóng tên lửa hành trình hạm đối đất

Động thái trên diễn ra ngay trước chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) mô tả vụ phóng thử hôm 28-10 là một thành công và tuyên bố rằng các vũ khí này sẽ góp phần mở rộng phạm vi hoạt động của quân đội hạt nhân nước này.

KCNA công bố hình ảnh cho thấy Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược ở biển Hoàng Hải hôm 28-10. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin AP, quân đội Hàn Quốc chưa xác nhận liệu họ có phát hiện các vụ thử của Triều Tiên hay không.

Thông tin trên được đưa ra vài giờ trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa ông Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại TP Gyeongju, nơi Hàn Quốc đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm nay.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cũng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 29 đến 30-10.

Theo hãng tin Yonhap, các tên lửa hành trình, được cải tiến để phóng từ tàu chiến, đã được phóng thẳng đứng và bay hơn 7.800 giây theo một lộ trình định sẵn trên biển Hoàng Hải để tiêu diệt mục tiêu. Tuy nhiên, các chi tiết khác không được công bố, gồm khoảng cách bay. Nhà lãnh đạo Triều Tiên không giám sát vụ phóng.

Ông Pak Jong-chon, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết Triều Tiên đã đạt được thành công quan trọng trong việc đưa lực lượng hạt nhân của nước này vào "cơ sở thực tiễn".

Ông Pak phát biểu khi giám sát cuộc thử nghiệm cùng các quan chức quốc phòng chủ chốt: "Đây là sự mở rộng của việc thực hiện năng lực răn đe và được thực hiện một cách có trách nhiệm hơn bằng cách liên tục kiểm tra độ tin cậy của các phương tiện tấn công chiến lược khác nhau, đồng thời gây chú ý với đối phương về khả năng của chúng".

KCNA cho biết ông Pak cũng đã kiểm tra việc huấn luyện thủy thủ trên các tàu khu trục 5.000 tấn mới, Choe Hyon và Kang Kon, để vận hành các tàu chiến và hệ thống vũ khí.