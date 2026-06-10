Tổng tư lệnh Ukraine bất ngờ tiết lộ thất bại cay đắng của quân Nga

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky. Ảnh Interfax

Trong thông báo đăng trên Telegram ngày 9/6, ông Syrsky cho biết vừa có chuyến thị sát các sở chỉ huy và đơn vị quân đội đang tham gia chiến dịch phòng thủ tại tỉnh Donetsk.

Trong chuyến công tác này, ông đã làm việc với Quân đoàn số 1 "Azov" thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, Quân đoàn Đổ bộ đường không phản ứng nhanh số 7, Quân đoàn Lục quân số 9, đồng thời tổ chức cuộc họp với lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine dưới sự chỉ huy của Đại tá Robert Brovdi, biệt danh "Magyar".

Theo ông Syrsky, quân đội Nga vẫn duy trì các đợt tấn công liên tiếp nhằm tìm cách cải thiện vị trí chiến thuật và xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine.

"Nga mỗi ngày đều cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật của mình và không từ bỏ các nỗ lực chọc thủng hệ thống phòng ngự của chúng tôi. Tuy nhiên, dù có ưu thế về quân số và trang bị, Nga vẫn đang phải chịu những tổn thất đáng kể", ông Syrsky nhấn mạnh.

Tổng tư lệnh Ukraine cho biết ông đã trao đổi với các chỉ huy về tình hình trên từng hướng tác chiến, những thay đổi trong phương thức hoạt động của quân đội Nga cũng như các biện pháp nhằm tăng cường năng lực chiến đấu cho các đơn vị Ukraine.

Theo ông Syrsky, kinh nghiệm thực chiến cho thấy Ukraine chỉ có thể đối phó hiệu quả với Nga bằng cách kết hợp giữa phòng thủ chủ động, các quyết định mang tính chủ động trên chiến trường và những cuộc tấn công nhằm vào chiều sâu chiến dịch - chiến thuật của đối phương.

Ông nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của các phương tiện tấn công tầm trung, vốn được Ukraine sử dụng để đánh vào các mục tiêu hậu cần, sở chỉ huy, kho đạn và cơ sở quân sự nằm sâu phía sau chiến tuyến của Nga.

"Kinh nghiệm chiến đấu một lần nữa khẳng định rằng trong điều kiện hiện nay, chỉ có thể chống lại Nga một cách hiệu quả bằng sự kết hợp giữa phòng thủ tích cực, các quyết định chủ động và việc tiêu diệt đối phương ở chiều sâu chiến dịch - chiến thuật bằng các phương tiện tấn công tầm trung", ông nói.

Người đứng đầu quân đội Ukraine cũng cho rằng yếu tố then chốt hiện nay là khả năng phối hợp giữa các đơn vị, thích ứng nhanh với những thay đổi trên chiến trường và rút ngắn tối đa khoảng thời gian từ lúc đưa ra quyết định đến khi triển khai hành động thực tế.

Theo ông, tốc độ phản ứng và khả năng thích nghi đang trở thành những yếu tố quyết định trong cuộc chiến hiện đại, đặc biệt khi cả Nga và Ukraine đều ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào máy bay không người lái, hệ thống trinh sát điện tử và các loại vũ khí tấn công tầm xa.

Những phát biểu của ông Syrsky được đưa ra trong bối cảnh giao tranh tại mặt trận Donetsk vẫn đang diễn ra ác liệt. Nga tiếp tục duy trì sức ép trên nhiều hướng tấn công, trong khi Ukraine đẩy mạnh chiến dịch đánh sâu vào hệ thống hậu cần và các cơ sở quân sự phía sau chiến tuyến nhằm làm suy giảm khả năng duy trì chiến dịch của Moscow.