Nóng: Ukraine tấn công tàu Iran trên Biển Caspi, khiến thủy thủ thiệt mạng, Iran cảnh báo trả đũa

Tên lửa đạn đạo Zolfaghar và Qadr được trưng bày tại Quảng trường Azadi ở Tehran, Iran vào ngày 24 tháng 7 năm 2026. Ảnh Getty

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã được nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky công khai vào thứ Bảy khi ông đăng trên mạng xã hội về việc đạt được "những kết quả rất mạnh mẽ với các cuộc tấn công tầm xa ở Biển Caspi". Các cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến "các tàu được sử dụng trong các chuyến vận chuyển hàng hóa quân sự liên quan đến Iran, cũng như một tàu chiến", ông Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội.

Tehran đã phản hồi về vụ việc vào cuối ngày, xác nhận tàu thương mại của họ đã bị "chế độ Ukraine tấn công" tại eo biển nội địa này. Vụ tấn công đã khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương, Bộ Ngoại giao cho biết trong một tuyên bố mà không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về mức độ thiệt hại mà con tàu phải gánh chịu.

Bộ này lên án vụ tấn công là hành động gây hấn “có nguy cơ làm bùng phát và lan rộng thêm ngọn lửa chiến tranh”. Bộ này kêu gọi các quốc gia khác có “lập trường có trách nhiệm đối với hành động liều lĩnh này của chế độ Ukraine” và buộc giới lãnh đạo nước này phải chịu trách nhiệm.

“Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của mình. Rõ ràng là trách nhiệm về hậu quả của những hành động phiêu lưu mạo hiểm của lãnh đạo chế độ Ukraine sẽ hoàn toàn thuộc về chế độ đó, cũng như những kẻ ủng hộ và xúi giục nó”, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo.

Bộ Ngoại giao Ukraine tái khẳng định rằng “Iran chưa bao giờ can thiệp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine”, đồng thời lập luận rằng hành động của Kiev cho thấy nước này đang “nguy hiểm tìm cách lan rộng chiến tranh và bất ổn”. Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Tehran hỗ trợ Moscow trong các cuộc xung đột, cụ thể là bằng cách cung cấp cho họ nhiều loại máy bay không người lái và tên lửa.

Mặc dù Moscow và Tehran chưa bao giờ cố gắng che giấu sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên, vốn được điều chỉnh bởi các thỏa thuận song phương, cả hai đều bác bỏ các cáo buộc của Ukraine về việc vận chuyển vũ khí quy mô lớn. Mặc dù máy bay không người lái Geran-2 của Nga và Shahed-136 của Iran có những điểm tương đồng rõ rệt, cả hai, cũng như các máy bay không người lái tương tự được nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, sử dụng trong những năm gần đây, đều lấy cảm hứng từ máy bay không người lái Dornier DAR được phát triển ở Tây Đức vào giữa những năm 1980.

Kiev đã tích cực tìm cách can thiệp vào cuộc xung đột ở Trung Đông do cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran gây ra hồi đầu năm nay. Lãnh đạo Ukraine tuyên bố đã đạt được các thỏa thuận với các quốc gia vùng Vịnh để cung cấp cho họ các chuyên gia và công nghệ nhằm chống lại máy bay không người lái của Iran và hy vọng sẽ nhận được thêm các hệ thống phòng không và đạn dược để đổi lấy.

Theo ông Zelensky, hơn 200 chuyên gia quân sự Ukraine đã được triển khai đến Trung Đông theo các thỏa thuận. Cuối cùng, nhóm này được cho là đã chịu thương vong về người và thiệt hại về trang thiết bị trong một cuộc tấn công của Iran vào một kho chứa ở Dubai trong đợt xung đột đầu tiên trong khu vực. Kiev đã phủ nhận vụ việc này.