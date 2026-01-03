Tổng thống Venezuela Maduro và vợ bị Mỹ bắt giữ như thế nào?

Tổng thống Venezuela Maduro và vợ. Ảnh Getty

Ông Trump gọi chiến dịch bắt giữ Maduro là "xuất sắc", nói rằng đó là kết quả của sự lên kế hoạch và hành động cẩn thận của quân đội Mỹ.

Ông Trump nói thêm rằng chiến dịch mà ông tuyên bố đã bắt giữ Maduro được thực hiện với sự hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại với tờ New York Times, Tổng thống Trump đã ăn mừng thành công của chiến dịch bắt giữ ông Maduro. “Rất nhiều kế hoạch tốt, rất nhiều binh sĩ tuyệt vời và những con người tuyệt vời", ông Trump nói. “Đó thực sự là một chiến dịch xuất sắc".

Khi được hỏi liệu ông có xin phép Quốc hội Mỹ cho chiến dịch này hay bước đi tiếp theo của Washington đối với Venezuela là gì, Tổng thống Trump cho biết sẽ đề cập các vấn đề này trong cuộc họp báo tại Mar-a-Lago trong buổi sáng 3/1 (theo giờ địa phương).

Tờ New York Times cho hay, Tổng thống Donald Trump hiện đang ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida. Nhiều cố vấn an ninh quốc gia cấp cao đang làm việc cùng ông tại đây. Theo Nhà Trắng, tối thứ Sáu, 2/1 (theo giờ địa phương), ông Trump đã nhận một bản báo cáo tình hình an ninh quốc gia.

Theo tờ New York Times, không có thương vong nào về phía người Mỹ do chiến dịch quân sự này gây ra.

Phó Tổng thống Venezuela Rodriguez cho biết cuộc tấn công của Mỹ đã giết chết các quan chức, quân nhân và thường dân.

Hành động gây hấn quân sự của Mỹ đối với Venezuela là điều đáng lo ngại và bị lên án sâu sắc. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow ủng hộ lời kêu gọi triệu tập cuộc họp ngay lập tức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau cuộc tấn công của Mỹ.

Theo Bloomberg, người dân Caracas đang xếp hàng tại các siêu thị và hiệu thuốc để tích trữ nhu yếu phẩm trong bối cảnh các vụ tấn công.