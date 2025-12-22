Tàu dầu tháo chạy khi bị lực lượng Mỹ truy đuổi ngoài khơi Venezuela

Ảnh minh họa tàu dầu di chuyển trên biển. Ảnh: Vantor

Thông tin do các quan chức Mỹ cung cấp cho Reuters và một số hãng truyền thông khác.

Theo phía Mỹ, con tàu này treo cờ giả nên thuộc diện có thể bị thu giữ theo lệnh tư pháp. Washington mô tả con tàu được sử dụng nhằm né tránh các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt nhằm vào Venezuela.

Hiện con tàu vẫn chưa bị lực lượng Mỹ chặn giữ. Nếu thành công, đây sẽ là vụ chặn giữ tàu dầu thứ ba kể từ ngày 10/12, sau khi Mỹ thu giữ tàu Skipper và tiếp đó là tàu Centuries vào cuối tuần qua.

Giới chức Mỹ chưa công bố tên con tàu đang bị truy đuổi. Tuy nhiên, theo các nguồn tin truyền thông, đó có thể là tàu Bella 1, từng bị trừng phạt vì vận chuyển dầu của Iran. Phía Mỹ cho biết tàu này đã từ chối cho lực lượng Mỹ lên kiểm tra và bỏ chạy, buộc quân đội phải triển khai truy đuổi.

Chuỗi vụ chặn giữ tàu được xem là một phần trong chiến dịch gia tăng sức ép của chính quyền ông Trump nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Chiến dịch này bao gồm việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực và tiến hành hàng chục cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị nghi liên quan đến buôn lậu ma túy kể từ tháng 9.

Venezuela gọi các hành động của Mỹ là “cướp biển” và cảnh báo việc thu giữ tàu dầu thực chất là một hình thức chiến tranh kinh tế, nhằm bóp nghẹt nền kinh tế phụ thuộc nặng vào dầu mỏ của nước này. Venezuela cáo buộc Washington tìm cách thay đổi chính quyền để kiểm soát trữ lượng dầu khổng lồ của quốc gia Nam Mỹ.

Nga và Trung Quốc đều cảnh báo việc Mỹ gia tăng hoạt động quân sự quanh Venezuela có nguy cơ làm bất ổn tình hình khu vực, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế.