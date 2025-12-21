Venezuela phản ứng vụ Mỹ bắt giữ tàu dầu thứ hai ở ngoài khơi

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AFP.

Trong tuyên bố chính thức hôm 20/12, Bộ Ngoại giao Venezuela lên án hành vi “đánh cắp và ăn cướp” tàu tư nhân đang vận chuyển dầu của Venezuela trên vùng biển quốc tế. Caracas đồng thời cáo buộc binh sĩ Mỹ gây ra “sự mất tích” đối với thủy thủ đoàn trên tàu.

Theo phía Venezuela, vụ việc này không phải trường hợp đơn lẻ, mà là một phần của “lối hành xử mang tư duy cường quyền” do Washington áp đặt, nhằm tước đoạt chủ quyền cũng như nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia Nam Mỹ.

Chính phủ Venezuela khẳng định sẽ theo đuổi trách nhiệm pháp lý thông qua các cơ chế quốc tế, trong đó có Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời cảnh báo các bên liên quan sẽ bị “công lý và lịch sử” phán xét.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem thông báo lực lượng Mỹ đã tiến hành tịch thu tàu chở dầu trong một chiến dịch diễn ra vào rạng sáng. Bà cho rằng đây là biện pháp thực thi nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela.

Đầu tuần này, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Washington tìm cách dựng lên một “chính phủ bù nhìn”, sẵn sàng từ bỏ hiến pháp, chủ quyền và tài nguyên quốc gia. Ông gọi các biện pháp phong tỏa và tịch thu tàu là “chiến thuật hải tặc”.

Ông Trump trước đó cũng công khai gắn căng thẳng với vấn đề dầu mỏ, tuyên bố Venezuela đã “chiếm đoạt” tài sản năng lượng của Mỹ. Ông cảnh báo Caracas sẽ phải đối mặt với sức mạnh của “hạm đội lớn nhất từng được triển khai trong lịch sử Nam Mỹ” nếu không hoàn trả những tài sản này.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đều cảnh báo việc Mỹ gia tăng hiện diện quân sự và liên tiếp tịch thu tàu thuyền có nguy cơ gây bất ổn nghiêm trọng hơn trong khu vực. Hai nước kêu gọi các bên kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế.