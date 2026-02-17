Điểm nóng xung đột ngày 17-2: Ukraine tuyên bố phá hủy 50% hệ thống Pantsir của Nga

“Pantsir là một trong những hệ thống phòng không hiện đại và quan trọng của Nga, mỗi tổ hợp có chi phí dao động 15-20 triệu USD. Các hệ thống phòng không này hiệu quả nhất trong việc chống lại máy bay không người lái tầm xa của Ukraine” - Đơn vị Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo.

SBU cho biết chiến lược “hủy diệt có hệ thống” Pantsir có mục tiêu xuyên thủng lá chắn phòng không và tạo cơ hội tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương. Điều này mở đường cho Ukraine nhắm vào các căn cứ quân sự, kho quân nhu, sân bay và các cơ sở khác của Nga.

Đơn vị Alpha của SBU tuyên bố tính riêng trong năm 2025, tất cả hệ thống phòng không của Nga bị rơi thiệt hại khoảng 4 tỉ USD.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1. Ảnh: TASS

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống Pantsir có thể phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, đảm bảo phạm vi phòng không toàn diện. Được trang bị 12 tên lửa đất đối không (SAM) và 2 khẩu pháo phòng không nòng đôi, Pantsir có thể bắn tới 5.000 viên đạn/phút.

Lính dù Nga khẳng định hiệu quả hoạt động của các đơn vị Pantsir đạt 100%. Công nghệ radar tiên tiến được tích hợp vào các hệ thống phòng không hiện đại cho phép người vận hành xác định nhiều mối đe dọa trên không.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Pantsir quét được các vật thể lớn như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, máy bay trực thăng, máy bay, cho tới máy bay không người lái cỡ nhỏ 30x30 cm.

Theo ông Sergey Chemezov - Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga, tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir có tiềm năng chiến đấu “gần như vô hạn”. Phiên bản đầu tiên xuất hiện cách đây khoảng 20 năm và Nga vẫn đang tiếp tục phát triển vũ khí này.

Ông Chemezov tiết lộ Pantsir đặc biệt có thể gắn 48 tên lửa cỡ nhỏ bắn hạ máy bay không người lái quy mô lớn. Ông nhận xét: “Nhìn chung, hệ thống Pantsir rất hiệu quả. Một số chiếc có thành tích bắn hàng trăm mục tiêu”.

Ông Chemezov lưu ý Pantsir có thể "hạ tất cả mục tiêu bay", cũng có thể phá hủy toàn bộ loạt đạn của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất.