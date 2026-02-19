Tổng thống Nga Putin nói ‘không chấp nhận’ việc áp hạn chế mới với Cuba

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba tại Điện Kremlin, ngày 18/2. Ảnh: Tass

Tuần trước, một nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết Mátxcơva sẽ cung cấp viện trợ cho Havana, bao gồm hỗ trợ vật chất, nhằm giúp Cuba ứng phó trong bối cảnh bị cắt nguồn cung dầu mỏ.

“Hiện nay là một giai đoạn đặc biệt với các lệnh trừng phạt mới. Ông biết quan điểm của chúng tôi về vấn đề này. Chúng tôi không chấp nhận những điều như vậy”, hãng thông tấn Tass dẫn lời Tổng thống Putin nói với Bộ trưởng Rodríguez ngày 18/2.

Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết quan hệ giữa Nga và Cuba đang phát triển “theo hướng tích cực”.

Trong cuộc gặp riêng cùng ngày người đồng cấp Cuba, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Mátxcơva đang kêu gọi Mỹ không áp đặt phong tỏa hải quân toàn diện đối với hòn đảo và thúc đẩy đàm phán.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Mátxcơva đã không thảo luận vấn đề Cuba với Washington. Trước đó, Nga, Ukraine và Mỹ đã kết thúc các cuộc đàm phán hòa bình ba bên tại Geneva.