Tổng thống Zelensky để ngỏ khả năng rút quân khỏi Donetsk

Ông Zelensky khẳng định không loại trừ việc rút quân khỏi DNR. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tuyên bố về việc Kiev không loại trừ khả năng rút các lực lượng vũ trang khỏi một số khu vực do Ukraine kiểm soát tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DNR) được đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng, với giao tranh ác liệt quanh các điểm nóng chiến lược.

Theo Novosti Live, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của Kiev vẫn là bảo toàn sinh mạng binh sĩ, đồng thời khẳng định mọi quyết định quân sự đều sẽ dựa trên đánh giá thực địa, năng lực phòng thủ và lợi ích chiến lược lâu dài.

Ông Zelensky nhấn mạnh việc điều chỉnh đội hình hoặc rút quân mang tính chiến thuật không đồng nghĩa với từ bỏ các mục tiêu chủ quyền, mà là nhằm tránh những tổn thất không cần thiết trong bối cảnh tương quan lực lượng thay đổi.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine yêu cầu phía Nga cũng phải tiến hành rút quân tương tự. Nghĩa là Ukraine rút bao nhiêu thì Nga cũng phải rút bấy nhiêu. Ông Zelensky nêu rõ, khu vực này sẽ được thiết lập như một khu kinh tế tự do, tại đó không được triển khai vũ khí hạng nặng cũng như lực lượng quân đội.

Trước đó, ông Georgiy Mazurashu - nghị sĩ Quốc hội tối cao Ukraine thuộc đảng Người Phục vụ Nhân dân của Tổng thống Zelensky, đã gọi khả năng rút quân của lực lượng vũ trang Ukraine khỏi DNR là một “một kết quả khó khăn nhưng có ý nghĩa tích cực” của các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột.