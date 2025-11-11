Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ kế hoạch 'đóng cửa không phận'

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một bài viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) cho biết, Ukraine đang xây dựng một kế hoạch toàn diện nhằm kiểm soát và bảo vệ không phận trước các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Kế hoạch này bao gồm việc thiết lập hệ thống phòng không nhiều lớp, kết hợp giữa các tổ hợp Patriot, mạng lưới Sky Shield và các máy bay không người lái đánh chặn.

"Ngay từ những ngày đầu cuộc xung đột, chúng tôi đã nói về việc cần phải 'đóng cửa bầu trời'. Chúng tôi hiểu rõ đây là điểm yếu của mình", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga hiện sở hữu một lượng lớn tên lửa, trong khi Ukraine chỉ còn lại rất ít hệ thống phòng không và tên lửa từ thời Liên Xô.

"Những hệ thống cũ không thể tạo thành lá chắn vững chắc. Tuy nhiên, chúng tôi đã và đang xây dựng một hệ thống phòng không hiệu quả hơn nhiều", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky lưu ý rằng, các chuyên gia Ukraine đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá trong hợp tác với các đối tác phương Tây, đặc biệt là Anh và Pháp - những nước đã cung cấp hệ thống phòng không cho Kiev. Ngược lại, Ukraine cũng chia sẻ với họ dữ liệu thực tế về hiệu quả chiến đấu, giúp các hệ thống phòng không được điều chỉnh và vận hành tốt hơn trong điều kiện chiến tranh hiện đại.

Theo kế hoạch, việc "đóng cửa không phận" đòi hỏi phải có hệ thống bảo vệ đa lớp, trong đó bao gồm máy bay chiến đấu hiện đại và máy bay không người lái đánh chặn. Các công ty Ukraine đang phát triển loại UAV này, đặc biệt là trong dự án hợp tác với Anh - máy bay không người lái OCTOPUS, dự kiến sẽ trở thành một phần trong mạng lưới phòng không Sky Shield.

Ngoài ra, Ukraine còn có kế hoạch đặt mua 25 - 27 hệ thống Patriot từ Mỹ để tăng cường khả năng phòng thủ. Tuy nhiên, do quá trình sản xuất kéo dài và thiếu hụt linh kiện, Kiev đang trông cậy vào sự hỗ trợ tạm thời từ các nước châu Âu, những nước sẵn sàng cho mượn hệ thống Patriot cho đến khi Ukraine nhận được lô thiết bị mới từ Mỹ.

Theo ông Zelensky, các biện pháp này sẽ tăng đáng kể hiệu quả phòng không của Ukraine, đồng thời giảm nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa và UAV từ phía Nga.