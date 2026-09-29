Tổng thống Ukraine nói Triều Tiên sắp cử thêm 10.000 binh sĩ tới Nga

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9. (Ảnh: AP)

Dẫn “những dữ liệu mới” về việc triển khai binh sĩ Triều Tiên tới Nga, ông Zelensky nói họ “đang được tuyển chọn để huấn luyện và sau đó được triển khai tới Nga”.

Tháng 8 vừa qua, nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu rằng Triều Tiên có thể triển khai 50.000 binh sĩ sang hỗ trợ Nga, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc hỗ trợ Ukraine về năng lực phòng không.

Hồi tháng 7, Hàn Quốc công bố gói viện trợ trị giá 100 triệu USD cho Ukraine, nhưng không bao gồm vũ khí sát thương.

Những phát biểu của ông Zelensky được đưa ra vào thời điểm Seoul và Kiev đang bất đồng về việc nhà lãnh đạo Ukraine công bố việc chuyển giao 2 binh sĩ Triều Tiên bị bắt cho Hàn Quốc.

Seoul bày tỏ lấy làm tiếc về tuyên bố này, khẳng định hai bên đã có thỏa thuận bảo mật về việc chuyển giao. Hàn Quốc cũng phản đối điều mà nước này gọi là một tuyên bố sai từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, trong đó phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận bảo mật.

Theo ước tính của Ukraine và Hàn Quốc, Triều Tiên đã cử khoảng 14.000 - 15.000 binh sĩ sang hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine kể từ năm 2024. Phần lớn được triển khai tại tỉnh Kursk để hỗ trợ đẩy lùi chiến dịch tấn công của Ukraine.

Ukraine cũng nói rằng Bình Nhưỡng đã cung cấp cho Nga hàng triệu quả đạn pháo và đạn cối, cùng với tên lửa đạn đạo, hệ thống pháo tầm xa và hệ thống pháo phản lực phóng loạt.