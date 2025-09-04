Ông Zelensky thừa nhận kịch bản hòa bình ở Ukraine có thể giống bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty Images.

Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Le Point của Pháp, ông Zelensky nói: “Liệu kịch bản như chiến tranh Triều Tiên có thể xảy ra ở Ukraine không? Câu trả lời của tôi là mọi thứ đều có thể. Cần lưu ý rằng Hàn Quốc có một đồng minh lớn là Mỹ. Washington giúp bảo trợ Seoul khỏi mối đe dọa từ Triều Tiên”.

Ông Zelensky thừa nhận Hàn Quốc có thể không được bảo vệ toàn diện nhưng Seoul ngày nay sở hữu nhiều hệ thống phòng không hiện đại, đủ để bảo đảm an ninh.

Mỹ và Hàn Quốc gần đây có những bất đồng về việc đảm bảo an ninh. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Seoul đóng vai trò lớn hơn còn Washington có thể cắt giảm bớt quân thường trực.

“Thẳng thắn mà nói, Ukraine rất muốn có được những đảm bảo an ninh đáng tin cậy, chẳng hạn như các hệ thống Patriot được bố trí ở Hàn Quốc”, ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, sự so sánh chỉ là tương đối vì tiềm lực quân sự của Triều Tiên rõ ràng không thể sánh với Nga. “Nguy cơ từ Nga đối với chúng tôi lớn gấp 5, 6, thậm chí 10 lần”, ông Zelensky nói.

Cuối cùng, ông Zelensky thừa nhận việc sao chép nguyên mẫu mô hình đảm bảo an ninh của Hàn Quốc là điều khó phù hợp với Ukraine. Nhưng ông đánh giá cao mô hình kinh tế của Hàn Quốc thời hậu chiến và coi đây là điều đáng tham khảo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3/9 đã tới Paris để gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Ông Zelensky sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh thiện chí gồm các quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine.

Hội nghị diễn ra trong ngày 4/9. Một trong những mục tiêu mà các bên đề ra tại hội nghị là tìm kiếm sự đồng thuận về đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi xung đột với Nga kết thúc.