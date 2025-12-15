Cựu tổng thống Hàn Quốc cố gắng khiêu khích Triều Tiên nhưng thất bại

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Reuters)

Công tố viên đặc biệt Cho Eun-seok tuyên bố trong một cuộc họp báo ngày 15/12, rằng các nhà chức trách Hàn Quốc đã truy tố 24 người, bao gồm cả cựu Tổng thống Yoon và 5 thành viên nội các, vì bị cáo buộc liên quan đến hành vi nổi loạn.

Các nhà chức trách đã phát hiện một kế hoạch tinh vi, được cho là do ông Yoon và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun chủ mưu, bắt đầu từ tháng 10/2023, nhằm đình chỉ quyền lực của quốc hội và thay thế bằng một cơ quan lập pháp khẩn cấp.

“Để tạo cớ tuyên bố thiết quân luật, họ đã cố gắng dụ dỗ Triều Tiên tiến hành một cuộc tấn công vũ trang nhưng thất bại, vì Triều Tiên không đáp trả bằng hành động quân sự”, Công tố viên đặc biệt Cho Eun-seok nói.

Nhóm công tố viên đặc biệt trước đó đã cáo buộc ông Yoon và các chỉ huy quân sự ra lệnh thực hiện một chiến dịch đưa máy bay không người lái bí mật vào Triều Tiên để làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước láng giềng.

Sau đó, ông Yoon âm mưu gán cho những người chống đối ông là lực lượng phản quốc và tuyên bố thiết quân luật dù không có lý do chính đáng, ông Cho nói.

Cựu Tổng thống Yoon hiện đang bị xét xử về cáo buộc nổi loạn. Nếu bị kết tội, ông sẽ lĩnh án tù chung thân hoặc thậm chí tử hình. Một số cựu bộ trưởng và quan chức khác cũng phải đối mặt với nhiều cáo buộc, xuất phát từ nỗ lực thiết quân luật bất thành.

Vợ ông - bà Kim Keon Hee - cũng đang bị điều tra bởi một công tố viên đặc biệt về tội tham nhũng liên quan đến các hoạt động trong và trước nhiệm kỳ tổng thống của chồng.

Ông Yoon cho biết, việc tuyên bố thiết quân luật nằm trong quyền hạn của ông với tư cách là tổng thống, và ông làm vậy để cảnh báo việc các đảng đối lập lạm dụng quyền kiểm soát quốc hội, làm tê liệt hoạt động của chính phủ. Ông nói rằng sắc lệnh thiết quân luật của ông không gây hại cho đất nước.