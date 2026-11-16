Ông Zelensky bất ngờ thừa nhận sự thật sau cuộc tấn công của Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

"Tình hình ở Zaporizhzhia và vùng Dnipropetrovsk đã trở nên rất khó khăn sau các cuộc tấn công của Nga," ông viết trên kênh Telegram của mình.

Theo người đứng đầu chính quyền Kiev, kể từ đầu tháng 9, khu vực Dnipropetrovsk là nơi hứng chịu nhiều vụ tấn công nhất vào các cơ sở năng lượng , tiếp theo là khu vực thủ đô.

Hôm Chủ nhật, Bộ Quốc phòng báo cáo rằng lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng và hạ tầng của Ukraine trong đêm.

Cuộc tấn công nhắm vào một trạm biến điện hỗ trợ các trung tâm hậu cần ở vùng Rivne, hai đầu máy xe lửa được địch sử dụng để vận chuyển hàng hóa gần ga Dnipropetrovsk, cũng như một bến phà, cơ quan quản lý cảng và trạm biến điện do Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng tại cảng Chornomorsk. Một tàu chở hàng rời chở vật tư quân sự đến Odessa từ Biển Đen cũng bị trúng bom.

Bộ này đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Lực lượng vũ trang Nga đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và hậu cần để làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế của đối phương.

Đồng thời, quân đội sử dụng máy bay không người lái tấn công và vũ khí tầm xa chính xác có khả năng phá hủy bất kỳ mục tiêu nào trên toàn lãnh thổ Ukraine.