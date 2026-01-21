Tổng thống Trump "ra đòn" cảnh báo cứng rắn tới lãnh đạo châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters.

“Châu Âu nên tập trung vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, bởi thành thật mà nói, mọi người đều thấy cuộc chiến đó đã mang lại cho họ những gì. Đó mới là điều châu Âu cần tập trung - chứ không phải Greenland", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại với NBC News được đăng tải hôm 19/1.

Khi được hỏi liệu ông có thực hiện kế hoạch áp thuế lên các quốc gia châu Âu nếu không đạt được thỏa thuận về Greenland hay không, Tổng thống Mỹ thẳng thắn trả lời: "Tôi sẽ làm, chắc chắn 100%".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho rằng Đan Mạch không đủ khả năng bảo vệ Greenland - vùng lãnh thổ bán tự trị của nước này - đồng thời cho biết vấn đề Greenland sẽ được đưa ra thảo luận với các nhà lãnh đạo quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos.

“Hãy nhìn xem, chúng tôi phải có nó (Greenland). Họ phải giải quyết chuyện này. Đan Mạch thì không thể bảo vệ được Greenland, dù họ là những con người tuyệt vời”, ông chủ Nhà Trắng nói .

“Chúng tôi sẽ bàn về vấn đề này với nhiều bên khác nhau”, ông Trump cho biết thêm, song không nêu rõ sẽ thảo luận với những ai.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi liệu ông có sử dụng vũ lực để giành Greenland hay không, ông Trump chỉ đáp: “Không bình luận".

Sau đó, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh ông cầm quốc kỳ Mỹ cùng với Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, kèm theo thông điệp ám chỉ rằng Greenland sẽ trở thành lãnh thổ của Mỹ vào một thời điểm nào đó trong năm 2026.

Trước đó, ông Trump cũng cho biết đã có một cuộc điện đàm “rất tốt” với Tổng thư ký NATO Mark Rutte liên quan đến vấn đề Greenland.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần khẳng định Washington phải giành quyền kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia và nhằm răn đe các đối thủ tại Bắc Cực. Ông cũng từng đe dọa áp thuế đối với các đồng minh châu Âu phản đối việc Mỹ kiểm soát Greenland, đồng thời cho triển khai một số lượng nhỏ binh sĩ tới vùng lãnh thổ này.

Tuy nhiên, cả Đan Mạch lẫn chính quyền Greenland đều đã bác bỏ mọi đề xuất bán lại vùng lãnh thổ nói trên.