Ông Trump tuyên bố đã đến lúc loại bỏ mối đe dọa từ Nga ở Greenland

"NATO đã nói với Đan Mạch suốt 20 năm qua rằng, 'Các bạn phải loại bỏ mối đe dọa từ Nga ở Greenland.' Thật không may, Đan Mạch đã không thể làm gì được. Giờ là lúc, và điều đó sẽ được thực hiện!" - ông Trump viết hôm 18/1.

Trước đó, hôm 14/1, ông Trump từng tuyên bố rằng nếu Mỹ không giành được Greenland, Nga hoặc Trung Quốc sẽ chiếm lấy. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng ông muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình.

Ông cho biết Mỹ cần Greenland để xây dựng hệ thống phòng không Golden Dome (Vòm Vàng) và kêu gọi NATO giúp đỡ.

"Mỹ cần Greenland cho an ninh quốc gia của mình. Nó rất quan trọng đối với việc xây dựng Mái vòm Vàng. NATO phải dẫn đầu quá trình giành lấy nó. Nếu chúng ta không làm vậy, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm, và điều đó sẽ không xảy ra! NATO sẽ mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhiều nếu Greenland nằm trong tay Mỹ. Bất cứ điều gì khác đều không thể chấp nhận được" - tổng thống Mỹ viết.

Cũng trên mạng Truth Social, ông Trump kêu gọi Đan Mạch "rút quân ngay lập tức" khỏi Greenland.

"NATO, hãy bảo Đan Mạch rút khỏi đây ngay lập tức! Hai đội chó nghiệp vụ (đây là cách ông Trump từng mô tả việc Đan Mạch phòng thủ hòn đảo, được cho là gồm hai đội ) là không đủ! Chỉ có Mỹ mới có thể làm được điều này!" - Tổng thống Mỹ viết, kèm theo một liên kết đến bản tin cho biết tình báo Đan Mạch đã cảnh báo năm ngoái về các mục tiêu quân sự của Nga và Trung Quốc liên quan đến Greenland và Bắc Cực.

Trong khi đó, Đan Mạch đang triển khai quân đội đến Greenland, theo báo cáo của DR. Theo kênh truyền thông này, lực lượng đầu tiên được gửi đến hòn đảo là một nhóm tiền trạm, với nhiệm vụ bao gồm đảm bảo sự sẵn sàng về hậu cần và môi trường để đón nhận lực lượng chính sau này.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch đã tuyên bố trước quốc hội về việc mở rộng sự hiện diện quân sự của Đan Mạch tại Greenland.